ÖZET | Ankaragücü - Alanyaspor maç sonucu: 0-1

Kasımpaşa mağlubiyetiyle ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü, sezona Alanyaspor maçıyla nokta koydu. 5 maçtır kaybeden ve 38 puanla 19. sırada bulunan Sarı Lacivertli ekip, Alanyaspor'u devirip sezonu galibiyetle tamamlamak istedi. 4 maçtır kazanamayan ve 57 puanla 7. sırada bulunan Akdeniz ekibi ise kötü gidişata Başkent'te son vermek ve sezonu bulunduğu konumda noktalamayı amaçladı. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Alanyaspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmayı Akdeniz ekibi, Davidson'un 22. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20' Çalımlarla ceza sahasına giren Badji’nin altı pas içinde çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı ayaklarıyla kurtardı.

GOL | 22' Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Umut Güneş’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının içindeki Davidson kaleciden önce topa kafayla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

34' Bareiro’nun pasıyla ceza yayında buluşan Davidson’un şutunda topu kaleci Mert Topuz iki hamlede kurtardı.

36' Fatih Aksoy’un hatalı geri pasında topu kazanan Badji, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

55’ Davidson’un topuk pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bareiro şutunu çekti, kaleci Mert gole izin vermedi. Seken topu önünce bulan Efecan’ın vuruşunda Mert yeniden topu çeldi.

66’ Efkan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan şutunu çekti, kaleci Mert son anda parmaklarıyla topu çeldi.

84’ Orkan’ın sol kanattan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Badji şutunu çekti, kaleci Serkan topu tek hamlede kontrol etti.