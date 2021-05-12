(ÖZET) Ankara Demirspor - Kocaelispor maç sonucu: 1-1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor ise 65 puanla 4. sırada sezona nokta koyan Ankara Demirspor, play-off çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaştı. TSDD Ankara Demirspor Stadı'nda oynanan karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

26'da Batuhan Er ile golü bulan Kocaelispor'a Ankara Demirspor, 67'de Serdar Eylik ile yanıt verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Misli.com 2. Lig’de play-off çeyrek finalinde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-0

Ankara Demirspor-Kocaelispor: 1-1

Kırmızı Grup

Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor: 0-2

Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor: 1-2