Son dakika...Fransa Ligue 1'de Türk gecesi...Sezon boyunca Mbappe, Neymar, Di Maria ve Veratti gibi süperstarların formasını giydiği PSG'nin önünde yer alan Lille, son maçında Angers deplasmanında 2-1 kazandı ve şampiyon oldu. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Kırmızı-Beyazlı ekip, böylece 10 yıl sonra Ligue 1'de şampiyon olmayı başardı.

Paris Saint-Germain ise deplasmanda 2-0 kazanmasına rağmen sezonu 82 puanla 2.sırada tamamladı.

FRANSA LIGUE 1 PUAN DURUMU













Maçtan dakikalar

6.dakika Yusuf Yazıcı sağ ayağıyla vurdu şutu auta gitti

GOL! Lille, Jonathan David ile 1-0 öne geçti. Renato Sanches ara pasını verdi kaleci ile karşı karşıya kalan David plase bir vuruşla golü attı

Bu maç ile aynı saatte başlayan Brest-PSG maçında Neymar kazanılan penaltıyı kaçırdı

27.dakikada Burak savunmanın arkasına sarktı pasında Yusuf hamle yaptı ancak öncesinde hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

Bu maç ile aynı saatte başlayan Brest-PSG maçının 37.dakikasında Di Maria, PSG'i 1-0 öne geçirdi.

GOL! 45.dakikada Lille, Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-0 öne geçti

48.dakikada Renato Sanches kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak top auta gitti

Bu maç ile aynı saatte başlayan Brest-PSG maçının 71.dakikasında Mbappe, PSG'i 2-0 öne geçirdi

90.dakikada Fulgini skoru 2-1'e getiren golü attı

Maçı Lille 2-1 galip bitirdi ve 83 puanla 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamladı!













Milli yıldızlardan 39 gollük katkı

Milli futbolcularımız Lille'in şampiyonluk yürüyüşüne çok önemli bir katkı verdi. Savunmanın vazgeçilmez ismi sağ bek Zeki Çelik 29 lig maçında 3 gol, 2 asist ile oynadı. Yusuf Yazıcı, 32 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist yaptı. Golcü Burak Yılmaz ise 28 mücadelede 16 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 de gol pası verdi.