ÖZET | Angers - Lille maçı sonucu: 1-2 | Milli yıldızlar Lille ile şampiyon oldu...
Son dakika...Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de Angers'i deplasmanda 2-1 yendi ve şampiyon oldu. Yıldızlar topluluğu PSG'nin 1 puan önünde zirvede yer alan Christophe Galtier yönetimindeki Lille, böylece 10 yıl sonra Ligue 1'de şampiyon oldu. Lille takımına galibiyeti Jonathan David ve Burak Yılmaz'ın golleri getirdi
Son dakika...Fransa Ligue 1'de Türk gecesi...Sezon boyunca Mbappe, Neymar, Di Maria ve Veratti gibi süperstarların formasını giydiği PSG'nin önünde yer alan Lille, son maçında Angers deplasmanında 2-1 kazandı ve şampiyon oldu. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Kırmızı-Beyazlı ekip, böylece 10 yıl sonra Ligue 1'de şampiyon olmayı başardı.
Paris Saint-Germain ise deplasmanda 2-0 kazanmasına rağmen sezonu 82 puanla 2.sırada tamamladı.
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https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1396574220512018432
Maçtan dakikalar
6.dakika Yusuf Yazıcı sağ ayağıyla vurdu şutu auta gitti
GOL! Lille, Jonathan David ile 1-0 öne geçti. Renato Sanches ara pasını verdi kaleci ile karşı karşıya kalan David plase bir vuruşla golü attı
Bu maç ile aynı saatte başlayan Brest-PSG maçında Neymar kazanılan penaltıyı kaçırdı
27.dakikada Burak savunmanın arkasına sarktı pasında Yusuf hamle yaptı ancak öncesinde hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti
Bu maç ile aynı saatte başlayan Brest-PSG maçının 37.dakikasında Di Maria, PSG'i 1-0 öne geçirdi.
GOL! 45.dakikada Lille, Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-0 öne geçti
48.dakikada Renato Sanches kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak top auta gitti
Bu maç ile aynı saatte başlayan Brest-PSG maçının 71.dakikasında Mbappe, PSG'i 2-0 öne geçirdi
90.dakikada Fulgini skoru 2-1'e getiren golü attı
Maçı Lille 2-1 galip bitirdi ve 83 puanla 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamladı!
https://www.instagram.com/p/CPOsAf3NU4U/
Milli yıldızlardan 39 gollük katkı
Milli futbolcularımız Lille'in şampiyonluk yürüyüşüne çok önemli bir katkı verdi. Savunmanın vazgeçilmez ismi sağ bek Zeki Çelik 29 lig maçında 3 gol, 2 asist ile oynadı. Yusuf Yazıcı, 32 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist yaptı. Golcü Burak Yılmaz ise 28 mücadelede 16 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 de gol pası verdi.