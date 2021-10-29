(ÖZET) Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maç sonucu: 94-60

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk ettiği karşılaşmadan 90-64 galip ayrıldı. Anadolu Efes'te Tibor Pleiss 17 sayı ve Filip Petrusev 14 sayı ile takımın en skorerleri oldular.

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte 2. galibiyetine ulaştı.

Zalgiris Kaunas ise bu sezon 7 mağlubiyetini alarak henüz kazanma başarısı gösteremedi.

Karşılaşmaya Micic, Beaubois, Simon, Moerman ve Petrusev beşi ile başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı. Maçın 2. çeyreğinde iyi alan savunması yapan ve 5 dakikada sadece 2 sayı yiyen Anadolu Efes, devreye 44-29'luk üstünlükle gitti. İlk yarıdaki iyi savunmasını ve hücumunu ikinci yarıya da taşıyan Anadolu Efes, 3. çeyreği 69-46 önde geçti. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes karşılaşmayı 94-60 kazanarak parkeden 34 sayı farkla galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Ierrezuelo (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Elias Koromilas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Micic 11, Beaubois 3, Simon 11, Moerman 8, Petrusev 14, Larkin 8, Bryant 10, Singleton 6, Pleiss 17, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer 6, Tolga Geçim

Zalgiris Kaunas: Kalnietis 2, Giffey 2, Strelnieks, Cavanaugh 9, Nebo 8, Lekavicius 14, Ulanovas, Milaknis 14, Blazevic 2, Jankunas 9, Lukosiunas

1. Periyot: 24-17

Devre: 44-29

3. Periyot: 69-46