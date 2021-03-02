ÖZET | Anadolu Efes - Valencia Basket maç sonucu: 99-83

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket'i konuk etti. Temsilcimiz, deplasmanda son saniye basketiyle 75-73 kaybettiği rakibine karşı iç sahada 99-83 ile galip gelmeyi başardı.

Anadolu Efes, üst üste 5. galibiyetini alırken son 9 maçta da 8 galibiyete ulaştı. Valencia Basket'in ise EuroLeague'deki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla maçı tamamlayan milli oyuncumuz Sertaç Şanlı olurken temsilcimizde Rodrigue Beaubois 19, Vasilije Micic 16 sayı üretti.

Valencia Basket'in en skoreri 15 sayıyla Bojan Dubljevic olurken Derrick Williams ve Klemen Prepelic de 13'er sayıyla oynadılar.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Valencia Basket karşılaşmaya Sastre, Derrick Williams, Dubljevic ve Van Rossom'dan bulduğu dış şut isabetleri ile etkili başladı. 10-0'lık seri yakalayan Valencia, 4:33 kala Bojan Dubljevic'in basketiyle skoru 6-16 yaptı. Sonrasında pota altında Sertaç ve Moerman ile rakibine karşılık veren temsilcimiz, 1:05 kala skoru 15-19'a getirdi. Efes, Sertaç ile farkı 3 sayıya kadar indirse de Tobey'nin son saniye basketiyle ilk çeyrek 18-23 sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 18-23

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe de Sertaç Şanlı'nın etkili oyunuyla başladı. Sertaç'ın üst üste üçlükleri ile 8:05 kala temsilcimiz, 28-25'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Dubljevic ve Prepelic ile etkili olan Valencia, 6:17 kala 30-30'u yakaladı. 4:29 kala da konuk ekip, Dubljevic'in sayısıyla 33-35'lik üstünlüğü elde etti. Fakat son bölümde Micic'i devreye sokan temsilcimiz, ilk yarıyı 46-40'lık skorla önde tamamlamayı başardı.

İLK YARI SONUCU: 46-40

İlk yarıda en skorer Sertaç

Karşılaşmanın ilk yarısının en skorer ismi, milli oyuncumuz Sertaç Şanlı oldu. Sertaç, 13 sayı üretirken 2 top çalma, 1 ribaunt, 1 asist katkısı da verdi.

Temsilcimizde Micic de 9 sayıyla oynarken Valencia'nın en skoreri ise yine 9 sayıyla Dubljevic oldu.

Valencia, Dubljevic ve Derrick Williams'ın sayılarıyla üçüncü çeyreğe etkili başladı ve 7:33 kala 46-47'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Simon ve Larkin ile etkili olan temsilcimiz, yeniden üstünlüğü ele getirirken 2:14 kala Tobey'nin üçlüğü ile skor 61-58'e geldi. Fakat sonrasında yeniden Sertaç'ın devreye girmesiyle fark yaratan Anadolu Efes, milli oyuncumuzun son saniye üçlüğüyle üçüncü çeyreği 68-58 önde kapattı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 68-58

Son çeyrekte Rodrigue Beaubois ile üst üste dış şut isabetleri bulan Anadolu Efes, 3:52 kala 86-73'lük üstünlüğü yakaladı. Son bölümde Micic ile Larkin'in de devreye girmesiyle farkı açan temsilcimiz, karşılaşmadan 99-83 ile galip ayrılmayı başardı.

MAÇ SONUCU: 99-83

Turkish Airlines EuroLeague | Anadolu Efes: 99 - Valencia Basket: 83

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Carmelo Paternico (İtalya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Larkin 15, Micic 16, Simon 14, Singleton 7, Dunston, Beaubois 19, Sertaç Şanlı 20, Moerman 7, Anderson 1

Valencia Basket: Van Rossom 8, Sastre 8, Williams 13, Kalinic 3, Dubljevic 15, Marinkovic, Prepelic 13, Puerto 5, Labeyrie 2, Tobey 12, Hermannsson 4

1. Periyot: 18-23

Devre: 46-40

3. Periyot: 68-58