(ÖZET) Anadolu Efes-UNICS Kazan maç sonucu: 71-68

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes, UNICS Kazan'ı ağırladı. Sezonun ilk 4 maçını yitiren Anadolu Efes, maçın başında basit top kayıpları yaptı ve 5. dakikada 12-8 geriye düştü. Boyalı alanı kapatamayan lacivert-beyazlı ekip, Pleiss’ın basketleriyle oyuna tutunmaya çalıştıysa da ilk çeyreği 22-18 geride geçti.

Maçın ikinci periyoduna alan savunmasıyla başlayan Anadolu Efes, rakibin boyalı alanda rahat sayı üretmesine engel oldu. Maçtaki ilk 3 sayılık basketini Larkin ile bulan ev sahibi takım, 13. dakikada 23-22 ile skoru lehine çevirdi. UNICS Kazan’ın alan savunmasına dönmesiyle zorlanan Anadolu Efes, Hezonja’nın üç sayılık basketine engel olamayınca 17. dakikada 8 sayı geriye düştü: 25-33. Rus ekibi, 8 üç sayılık atışın beşini sayıya çevirirken, Anadolu Efes aynı şekilde bulduğu fırsatların birini değerlendirebildi ve soyunma odasına 37-32 geride gitti.

İkinci yarıya iyi savunmayla başlayan ve 3 dakika sayı yemeyen Anadolu Efes, Beaubois’nın pota altında bulduğu basketle 23. dakikada 38-37 öne geçti. Alan savunmasına karşın Canaan’ın üç sayılık basketlerine engel olamayan lacivert-beyazlı takım, 29. dakikada 51-44 geriye düşerken, üçüncü periyodu da 51-47 geride tamamladı.

Son çeyrekte savunmasını sertleştiren ve taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, Bryant’ın üç sayılık basketiyle skoru tekrar lehine çevirdi: 54-53. Maçın 35. dakikası 56-56 beraberlikle geçilirken son bölümde pota altını daha çok zorlayan Anadolu Efes, Bryant’ın basketiyle 28. dakikada 6 sayılık üstünlük (64-58) yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, Moerman ile bulduğu sayılarla karşılaşmayı 71-68 kazandı.

Sezonun ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamlayan geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 8, Beaubois 14, Tolga Geçim, Moerman 10, Pleiss 12, Erten Gazi 5, Bryant 14, Dunston 4, Singleton 2, Petrusev 2

UNICS Kazan: Lorenzo Brown 16, Vorontsevich, Hezonja 13, Brantley 4, Jekiri 8, Uzinskii 3, John Brown 5, Spissu 3, Mayo, Canaan 16

Anadolu Efes 18 - 22 Unics Kazan | 1. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 32 - 37 Unics Kazan | İlk Yarı Sonucu

Anadolu Efes 47 - 51 Unics Kazan | 3. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 71 - 68 Unics Kazan | Maç Sonucu

Hava atışını pembe top ile Demet Özdemir yaptı

Anadolu Efes-Unics Kazan maçında 2014'ten bu yana meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapan #FarkındalığınŞampiyonu “Meme Kanseri Farkındalığı" için pembe top havalandı. Karşılaşmanın hava atışını pembe top ile birlikte başarılı oyuncu ve projenin gönüllü destekçisi Demet Özdemir yaptı.