(ÖZET) Anadolu Efes - Real Madrid maç sonucu: 91-68

Turkish Airlines Euroleague çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, Real Madrid'i ağırladı. Temsilcimiz rakibini, maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı mücadelede 91-68'lik skorla adeta darmadağın etti ve seride 2-0 öne geçti. Anadolu Efes Real Madrid'le oynadığı son 3 maçta rakibine tam 75 satı fark attı.

Bu sonuçla Anadolu Efes seride durumu 2-0’a getirdi ve iç saha avantajını korumuş oldu. Lacivert-beyazlılar Madrid’de oynanacak üçüncü maçı da kazanması durumunda üst üste 2. kez Final Four’a yükselecek.

Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 23 sayı 4 ribaunt, Shane Larkin 21 sayı 4 asist, Rodrigue Beaubois 11 sayı, Adrien Moerman 9 sayı 4 ribaunt ile oynarken,

Real Madrid‘de Trey Thompkins 17 sayı, Rudy Fernandez 11 sayıyla mücadele etti.







