(ÖZET) Anadolu Efes - Real Madrid maç sonucu: 91-68
Turkish Airlines Euroleague çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, Real Madrid'i 91-68'lik skorla bir kez daha darmadağın etti ve ilk iki maçta İspanyol devine adeta basketbol dersi vererek Final Four yolunda büyük avantaj elde etti. Temsilcimiz 27 Nisan'daki maçı kazanması halinde adını 4'lü Finale'e yazdırmış olacak.
Turkish Airlines Euroleague çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, Real Madrid'i ağırladı. Temsilcimiz rakibini, maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı mücadelede 91-68'lik skorla adeta darmadağın etti ve seride 2-0 öne geçti. Anadolu Efes Real Madrid'le oynadığı son 3 maçta rakibine tam 75 satı fark attı.
Bu sonuçla Anadolu Efes seride durumu 2-0’a getirdi ve iç saha avantajını korumuş oldu. Lacivert-beyazlılar Madrid’de oynanacak üçüncü maçı da kazanması durumunda üst üste 2. kez Final Four’a yükselecek.
Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 23 sayı 4 ribaunt, Shane Larkin 21 sayı 4 asist, Rodrigue Beaubois 11 sayı, Adrien Moerman 9 sayı 4 ribaunt ile oynarken,
Real Madrid‘de Trey Thompkins 17 sayı, Rudy Fernandez 11 sayıyla mücadele etti.