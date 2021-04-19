(ÖZET) Anadolu Efes - Real Madrid maç sonucu: 90-63

Turkish Airlines EuroLeague çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Real Madrid'i ağırladı. Maça iyi başlayan Real Madrid 8-0 öne geçti ancak Anadolu Efes panik yapmadı ve adeta sazı eline alarak maçın büyük bölümünde rakibine çok ciddi üstünlük kurarak çok rahat bir mücadele geçirdi.

İLK PERİYOT SONUCU:

Anadolu Efes 20-18 Real Madrid

İLK YARI SONUCU |

Anadolu Efes 44-41 Real Madrid

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU |

Anadolu Efes 64-50 Real Madrid











