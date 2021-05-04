(ÖZET) Anadolu Efes - Real Madrid maç sonucu: 88-83

THY Euroleague çeyrek final 5'inci maçında sahasında Real Madrid'i 88-83 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-2 öne geçti ve adını Final Four'a yazdırdı Karşılaşmaya Anadolu Efes, Larkin, Micic, Anderson, Singleton, Dunston ilk 5'iyle başlarken, Real Madrid'in ilk 5'i Alocen, Carroll, Abalde, Garuba, Tyus'tan oluştu. Karşılaşmaya Singleton'ı pota altında etkili kullanarak başlayan Anadolu Efes, ilk 3 dakikayı 10-6'lık skorla önde geçti.

Bu dakikanın ardından kullandığı dış atışlarda isabetler bulan Real Madrid, 3:35 kala gelen televizyon molasına 1 sayı farkla önde girdi: 16-17. Bu dakikanın ardından iki takımda hücumda sayı bulmakta zorlanınca ilk periyodu Real Madrid, 21-18 önde kapattı.

2'nci periyoda iki takımda hücumda tutuk başladı. Periyodun ilk dakikasının ardından hücumda daha etkili bir görüntü çizen Anadolu Efes, bulduğu üç sayılık basketlerle periyodun bitimine 6:37 kala 2 sayı farkla öne geçti: 29-27.









Bu dakikanın ardından oyunda kontrolü eline alan İspanyol ekibi, önce Llull'ün bulduğu üç sayılık basket ardından ise Laprovittola'nın basket faulüyle farkı bir anda 6'ya çıkardı: 33-39. Periyodun geri kalan kısmında Real Madrid aradaki farkı korumayı başardı ve ilk yarıyı 41-36 önde kapattı.

İkinci yarıya hücumda çok iyi başlayan Anadolu Efes, Micic ve Beaubois'dan bulduğu üç sayılık basketlerle farkı 5'e kadar çıkardı ve 7:28 kala rakibine molayı aldırdı: 49-44. Molanın ardından da etkili oyununa devam eden Anadolu Efes, Beaubois'dan bulduğu iki sayılık isabetle maçta farkı ilk defa çift haneye çıkardı: 55-44. Bu dakikanın ardından hücumda üst üste Thompkins ile isabetler bulan İspanyol ekibi, farkı 4'e kadar indirdi ve Ergin Ataman'a molayı aldırdı: 57-53. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçildi ve son periyoda Anadolu Efes, 60-57 önde girdi.

Son periyoda daha etkili başlayan Real Madrid, 6:25 kala Rudy Fernandez'den gelen üç sayılık basketle uzun bir süre sonra öne geçti: 68-69. Bu dakikadan sonra Anadolu Efes Pleiss ile etkili olurken Real Madrid ise Laprovittola'dan sayılar buldu ve son 3 dakikada 75-75 eşitlikle girildi. Bu dakikadan sonra iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Anadolu Efes, bitime 38 saniye kala Simon'dan bulduğu 3 sayılık basketle dengeyi bozdu ve öne geçti: 83-80. Bu dakikadan sonra üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, mücadeleyi 88-83 kazanarak adını Final-Four'a yazdırdı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Matej Boltauzer, Fernando Rocha, Uros Nikolic

ANADOLU EFES: Larkin 10, Micic 18, Anderson, Singleton 26, Dunston 3, Doğuş Balbay, Simon 17, Beaubois 5, Sertaç Şanlı 4, Moerman, Pleiss 5

REAL MADRİD: Alocen 7, Carroll 10, Abalde 6, Garuba 4, Tyus 2, Thompkins 12, Tavares 8, Laprovittola 17, Fernandez 7, Taylor, Llull 10

1'İNCİ PERİYOT: 18-21

İLK YARI: 36-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-57

5 FAUL: 39.54 Tavares (Real Madrid)

Maçtan dakikalar...

Anadolu Efes 8-6 Real Madrid

Vasilije Micic'ten 3 sayılık basket:

Anadolu Efes 13-9 Real Madrid

Anadolu Efes 14-12 Real Madrid

Anadolu Efes 15-17 Real Madrid

1P 03:35’ Televizyon Molası

Anadolu Efes 16-17 Real Madrid

Anadolu Efes 18-21 Real Madrid

İLK ÇEYREK SONUCU |

Anadolu Efes 18-21 Real Madrid

İKİ TAKIMDAN ÜST ÜSTE 3'LÜKLER!

Anadolu Efes 20-21 Real Madrid

Anadolu Efes 23-27 Real Madrid

Anadolu Efes 26-27 Real Madrid

Anadolu Efes 29-27 Real Madrid

Anadolu Efes 31-30 Real Madrid

2P 04:34’ Televizyon Molası

Anadolu Efes 31-33 Real Madrid

Anadolu Efes 33-39 Real Madrid

Maçta Shane Larkin'in henüz sayısı yok

İLK YARI SONUCU |

Anadolu Efes 36-41 Real Madrid

Krunoslav Simon, ikinci yarının perdesini 3 sayılık isabetle açıyor!

Anadolu Efes 39-41 Real Madrid

Anadolu Efes 41-41 Real Madrid

Anadolu Efes 44-44 Real Madrid

Anadolu Efes 46-44 Real Madrid

Beaubois'dan 3'lük!

Anadolu Efes 49-44 Real Madrid

Anadolu Efes 51-44 Real Madrid

Fark ilk kez çift hanelerde!

Anadolu Efes 55-44 Real Madrid

Trey Thompkins'in 2 üçlüğü sonrası Ergin Ataman molası: 57-53 Efes üstünlüğü.

3. çeyreğin bitimine 2 dakika 18 saniye var.

Anadolu Efes 60-55 Real Madrid

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU |

Anadolu Efes 60-57 Real Madrid

Anadolu Efes 62-62 Real Madrid

Shane Larkin'den ilk sayılar...

Anadolu Efes 68-64 Real Madrid

Anadolu Efes 68-66 Real Madrid

Anadolu Efes 68-69 Real Madrid

Anadolu Efes 71-69 Real Madrid

4P 04:18’ Televizyon Molası

Anadolu Efes 71-72 Real Madrid

Anadolu Efes 78-78 Real Madrid

MAÇTA SON 1 DAKİKA 40 SANİYE...

Anadolu Efes 80-78 Real Madrid

Anadolu Efes 80-80 Real Madrid

Anadolu Efes 83-80 Real Madrid

Anadolu Efes 86-80 Real Madrid

Anadolu Efes 86-83 Real Madrid