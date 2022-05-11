(ÖZET) Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maç sonucu: 90-66

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off çeyrek final heyecanı başladı... Çeyrek final serisinin ilk maçında son şampiyon Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Efes, parkeden 90-66'lık galibiyetle ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. İki takım arasında serinin ikinci karşılaşması Efes'in, EuroLeague'de 19-21 Mayıs'ta Final Four'a katılacak olmasından dolayı 13 Mayıs Cuma günü İzmir'de oynanacak.

Play-Off'larda cumartesi; Gaziantep-Darüşşafaka ile Galatasaray - Bahçeşehir, pazar günü de Fenerbahçe - Bursaspor karşılaşmaları gerçekleşecek. Son 8'de iki galibiyet alan takımlar, adını yarı finale yazdıracak.

Anadolu Efes 22 - 17 Pınar Karşıyaka | 1. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 43 - 30 Pınar Karşıyaka | İlk Yarı Sonucu

Anadolu Efes 65 - 43 Pınar Karşıyaka | 3. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 90 - 66 Pınar Karşıyaka | Maç Sonucu