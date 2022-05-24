(ÖZET) Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 83-68

Turkish Airlines EuroLeague'de Real Madrid'i devirerek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu olma başarısı gösteren Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda kıyasıya bir mücadeleye sahne olan maçtan Anadolu Efes, 83-68'lik galibiyet ile ayrılarak seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni seride 2-0'la geçen Galatasaray NEF'in rakibi oldu.

Bilindiği üzere Anadolu Efes, çeyrek final serisinin ilk maçında Pınar Karşıyaka’yı Sinan Erdem Spor Salonu’nda 90-66 mağlup etmiş, ikinci maçı ise İzmir’de 79-73 kaybetmişti.

Detaylar geliyor...

İLK ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 28-18 Pınar Karşıyaka

İLK YARI SONUCU | Anadolu Efes 45-42 Pınar Karşıyaka

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 64-59 Pınar Karşıyaka

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 83-68 Pınar Karşıyaka