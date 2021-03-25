(ÖZET) Anadolu Efes - Panathinaikos maç sonucu: 85-65

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun bitimine 4 hafta kala, Play-Off ve saha avantajını sağlayan ilk 4 sıra için yapılan rekabetin dozu artmaya devam ediyor. Geçen hafta, ilk 4 için önemli bir maç olan Bayern Münih'e Almanya'da kaybeden Anadolu Efes'in artık fire verme şansı yoktu. İç sahadaki son maçına çıkan Lacivert-Beyazlılar ilk yarıda 80-77 yendiği Panathinaikos'u evinde de avladı.

Mücadeleye Micic’in etkili performansıyla başlayan Anadolu Efes, 6. dakikayı 15-10 önde geçti. Tempolu devam eden mücadelenin ilk çeyreğini lacivert-beyazlılar, Panathinaikos önünde 24-21 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci periyodu 43-33 önde bitirerek soyunma odasına 10 sayılık avantajla gitti. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Dunston’la üst üste basketler bularak farkı koruyan ev sahibi takım, final periyoduna 60-49 üstün girdi.

Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-65 kazandı. Efes, bu sonuçla 20. galibiyetini aldı. Yunanistan temsilcisi ise 19. kez mağlup oldu.

Öte yandan, geçen hafta oynanan Bayern Münih maçının sonunda "Hakemlere yönelik hareketi" gerekçesiyle Avrupa Ligi organizasyonun 1 maç ceza verdiği Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın yerine, yardımcı antrenör Yakup Sekizkök lacivert-beyazlı takımın başında yer aldı.

Ergin Ataman ise mücadeleyi locadan takip etti.

Anadolu Efes, Panathinaikos maçına ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekmek için 'Harekete Geç' formasıyla çıktı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip etti.

Anadolu Efes’ten anlamlı çağrı

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında giydiği formalarda Sürdürülebilir Kalkınma Araçları’na dikkati çekti. Lacivert-beyazlı ekip, yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünyayı korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak amacıyla evrensel bir çağrıda bulundu.

Küresel sorunlara özel bir yer ayıran Anadolu Efes, toplamda 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Araçları’na formasında yer vererek herkesi harekete geçmeye çağırdı.

Anadolu Efes 24-21 Panathinaikos | 1. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 43-33 Panathinaikos | İlk Yarı Sonucu

Anadolu Efes 60-49 Panathinaikos | 3. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 85-65 Panathinaikos | Maç Sonucu

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Saso Petek (Slovenya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Micic 21, Beaubois 13, Simon 1, Moerman 4, Sertaç Şanlı 4, Larkin 13, Singleton 6, Pleiss 8, Anderson, Dunston 15

Panathinaikos: Hezonja 14, Sant-Roos 7, Papapetrou 6, Mitoglou 10, Papagiannis 6, Mack, Bochoridis 7, Auguste 10, Kaselakis, White 3, Bentil 2