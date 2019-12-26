Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti.

Temsilcimiz, karşılaşmadan 99-79'luk skorla galip ayrıldı.

Maccabi FOX Tel Aviv'in 5 maçlık galibiyet serisine son veren Anadolu Efes, 16. maçında 13. galibiyetini elde ederken Maccabi ise 5. kez mağlup oldu.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Scottie Wilbekin ile karşılaşmaya etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, 5:24 kala 5-11'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Simon ve Singleton ile üçlük isabetleri bulan Efes, Larkin'in de skora katkı vermesiyle 3:26 kala 15-13'lük üstünlüğü elde etti. Çeyreğin kalan bölümünde de Simon'un önderliğinde etkili olan temsilcimiz, ilk periyotu 23-19 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 23-19

Uzun süreli sakatlık döneminin ardından parkelere dönen Adrien Moerman ve Shane Larkin'in sayılarıyla temsilcimiz, 5:39 kala 34-30 üstün olan taraftı. Sonrasında genç oyuncusu Deni Avdija ve Jake Cohen ile etkili olan Maccabi Tel Aviv, 4:08 kala 34-36'lık üstünlüğü yakaladı. Efes'te Beaubois'nın devreye girmesi ise yine skor avantajını getirdi ve son 2 dakikaya 44-36'lık üstünlükle girildi. Çeyreğin bitimine 15 saniye kala ise temsilcimiz, Beaubois'nın basketiyle 10 sayılık farkı yakalasa da Zoosman'ın üçlüğü ile çeyrek 48-41 sonuçlandı.

İLK YARI SONUCU: 48-41

İlk yarıda Rodrigue Beaubois 15 sayıyla en skorer isim olurken Krunoslav Simon da 14 sayı üretti. Maccabi Tel Aviv'de ise Wilbekin 9 sayıyla öne çıkan isim oldu.

Üçüncü çeyreğe Micic'in etkili oyunuyla iyi başlayan Anadolu Efes, 4:48 kala 68-46'lık üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümünde farkı 23 sayıya kadar çıkaran temsilcimiz, üçüncü periyotu da 80-58 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 80-58

Son çeyrekte Maccabi Tel Aviv, dönem dönem farkı kısmen azaltmasına rağmen skor avantajını korumayı başaran temsilcimiz Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-79'luk skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 99-79

Turkish Airlines EuroLeague | Anadolu Efes: 99 - Maccabi FOX Tel Aviv: 79

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Carlos Peruga (İspanya), Petri Mantyla (Finlandiya)

Anadolu Efes: Larkin 15, Micic 23, Singleton 3, Anderson, Pleiss 11, Simon 19, Sertaç Şanlı 4, Moerman 2, Beaubois 22, Peters, Doğuş Balbay

Maccabi FOX Tel Aviv: Wilbekin 12, Bryant 7, Zoosman 5, Acy 4, Hunter 9, Sandy Cohen 3, Avdija 6, Colaiaro 10, Dorsey 8, Jake Cohen 15

1. Periyot: 23-19

Devre: 48-41

3. Periyot: 80-58