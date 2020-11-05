(ÖZET) Anadolu Efes - Maccabi Playtika maç sonucu: 91-89

Turkish Airlines EuroLeague'de geçen yılın lideri Anadolu Efes, pandemi sonrası yeni sezona istediği gibi başlayamadı, hatta beklentilerin altında kaldı. Geçen hafta Olympiakos karşısında kazanıp 5. maçında 2. galibiyetini alan Lacivert-Beyazlılar 7. maç döneminde Maccabi Playtika Tel Aviv'i konuk etti.

Üst üste üç sayılık basketlerle maça başlayan Anadolu Efes ilk molaya 11-0 önde girdi. İlk sayısını 3. dakikada bulan Maccabi Playtika, 9-0’lık serinin ardından peş peşe bulduğu basketlerle arayı kapattı ve 8. dakikada farkı tek sayıya indirdi (18-17). İsrail temsilcisi, Jones’in basketiyle karşılaşmada ilk kez öne geçmeyi başardı ve ilk çeyreği 24-22 üstünlükle tamamladı.

Ev sahibi ekibin basketiyle başlayan ikinci periyotta ilk molaya önde giren taraf 33-28’lik skorla lacivert-beyazlılar oldu. Maccabi Playtika’nın pota altı savunmasına rağmen isabetli şutlarla skor üreten Anadolu Efes, rakibinin dış atışlarına çözüm üretemedi. Son saniyelerde 47-46 öne geçen İsrail ekibi karşısında serbest atışları sayıya çeviren Anadolu Efes, Bryant’ın üç sayılık basketini engelleyemeyince Maccabi Playtika soyunma odasına 50-49 önde gitti.





Üçüncü çeyreğe üst üste basketlerle 6-0’lık seri yaparak başlayan İsrail temsilcisine hemen karşılık vererek farkın açılmasına izin vermeyen Anadolu Efes, bu performansını sürdüremedi. Lacivert-beyazlılar net fırsatları değerlendiremezken, Maccabi Playtika rahat sayılar bulduğu bölümü 72-67 üstünlükle noktaladı.

Son çeyrekte Moerman’ın üç sayılık basketiyle 35. dakikada 80-78 öne geçerek skor üstünlüğünü elde eden Anadolu Efes, rakibinin üst üste gelen üç sayılık basketleriyle yeniden mağlup duruma düştü (84-82). Son dakikasına 87-87 eşitlikle girilen mücadelede Pleiss’in basketiyle öne geçen Anadolu Efes, son hücumda rakibinin sayı bulmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 91-89 kazandı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Matej Boltauzer, Gytis Vilius

ANADOLU EFES: Beaubois 23, Singleton 3, Doğuş Balbay, Erten Gazi 2, Moerman 17, Buğrahan Tuncer, Pleiss 20, Micic 9, Anderson 4, Simon 13

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Bryant 22, Wilbekin 15, Jones 9, Caoiaro 9, Hunter 5, Cohe, Dorsey 14, Blayzer 3, Bender 2, Sahar, Zizic 10

1. PERİYOT: 22-24

İLK YARI: 49-50

3. PERİYOT: 67-72