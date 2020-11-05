(ÖZET) Anadolu Efes - Maccabi Playtika maç sonucu: 91-89
Turkish Airlines EuroLeague'de Olympiakos galibiyetiyle nefes alan Anadolu Efes, 7. maç döneminde Maccabi Playtika'yı ağırladı. Kıran kırana geçen maçta Rodrigue Beaubois'nın nefis son saniye bloğu Anadolu Efes'e hayat verdi, temsilcimiz sahadan 91-89'luk galibiyetle ayrıldı ve üst üste 2. galibiyetini aldı.
Turkish Airlines EuroLeague'de geçen yılın lideri Anadolu Efes, pandemi sonrası yeni sezona istediği gibi başlayamadı, hatta beklentilerin altında kaldı. Geçen hafta Olympiakos karşısında kazanıp 5. maçında 2. galibiyetini alan Lacivert-Beyazlılar 7. maç döneminde Maccabi Playtika Tel Aviv'i konuk etti.
Üst üste üç sayılık basketlerle maça başlayan Anadolu Efes ilk molaya 11-0 önde girdi. İlk sayısını 3. dakikada bulan Maccabi Playtika, 9-0’lık serinin ardından peş peşe bulduğu basketlerle arayı kapattı ve 8. dakikada farkı tek sayıya indirdi (18-17). İsrail temsilcisi, Jones’in basketiyle karşılaşmada ilk kez öne geçmeyi başardı ve ilk çeyreği 24-22 üstünlükle tamamladı.
Ev sahibi ekibin basketiyle başlayan ikinci periyotta ilk molaya önde giren taraf 33-28’lik skorla lacivert-beyazlılar oldu. Maccabi Playtika’nın pota altı savunmasına rağmen isabetli şutlarla skor üreten Anadolu Efes, rakibinin dış atışlarına çözüm üretemedi. Son saniyelerde 47-46 öne geçen İsrail ekibi karşısında serbest atışları sayıya çeviren Anadolu Efes, Bryant’ın üç sayılık basketini engelleyemeyince Maccabi Playtika soyunma odasına 50-49 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe üst üste basketlerle 6-0’lık seri yaparak başlayan İsrail temsilcisine hemen karşılık vererek farkın açılmasına izin vermeyen Anadolu Efes, bu performansını sürdüremedi. Lacivert-beyazlılar net fırsatları değerlendiremezken, Maccabi Playtika rahat sayılar bulduğu bölümü 72-67 üstünlükle noktaladı.
Son çeyrekte Moerman’ın üç sayılık basketiyle 35. dakikada 80-78 öne geçerek skor üstünlüğünü elde eden Anadolu Efes, rakibinin üst üste gelen üç sayılık basketleriyle yeniden mağlup duruma düştü (84-82). Son dakikasına 87-87 eşitlikle girilen mücadelede Pleiss’in basketiyle öne geçen Anadolu Efes, son hücumda rakibinin sayı bulmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 91-89 kazandı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Matej Boltauzer, Gytis Vilius
ANADOLU EFES: Beaubois 23, Singleton 3, Doğuş Balbay, Erten Gazi 2, Moerman 17, Buğrahan Tuncer, Pleiss 20, Micic 9, Anderson 4, Simon 13
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Bryant 22, Wilbekin 15, Jones 9, Caoiaro 9, Hunter 5, Cohe, Dorsey 14, Blayzer 3, Bender 2, Sahar, Zizic 10
1. PERİYOT: 22-24
İLK YARI: 49-50
3. PERİYOT: 67-72