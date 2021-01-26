(ÖZET) Anadolu Efes - Kızılyıldız maç sonucu: 86-72
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk etti. Shane Larkin'in yıldızlaştığı maçı baştan sona üstün götüren Ergin Ataman'ın ekibi, sahadan 86-72'lik galibiyetle ayrıldı ve Euroleague’deki 12. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 22. hafta maçında Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını konuk etti. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Belgrad’da oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 75-64 kazanmıştı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, Sinan Erdem Spor Salonu’nda da rakibine geçit vermedi. Shane Larkin'in yıldızlaştığı maçta Efes, 86-72'lik skorla kazanarak Euroleague’deki 12. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes 29 - 13 Kızılyıldız | 1. Çeyrek Sonucu
Anadolu Efes 56 - 35 Kızılyıldız | İlk Yarı Sonucu
Anadolu Efes 75 - 52 Kızılyıldız | 3. Çeyrek Sonucu
Anadolu Efes 86 - 72 Kızılyıldız | Maç Sonucu
MAÇTAN DAKİKALAR:
Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Simon, Moerman, Beaubois ve Sertaç’ın basketleriyle ilk 3 dakikayı 12-3 önde geçti. İlk periyottaki rahat oyununu sürdüren Anadolu Efes, art arda basketlerle bitime 3 dakika kala farkı 14 sayıya kadar yükseltti: 22-8. İlk periyotta konuk ekibin farkı kapatma çabaları yeterli olmadı ve Anadolu Efes 1’inci periyodu 16 sayı farkla 29-13 önde kapattı.
İkinci periyotta 2 sayılık basket bir de faul ile başlayan Kızılyıldız, ardından bulduğu 5 sayı ile 8-0’lık seri yakaladı ve Hall ve Nnoko’nun basketleriyle farkı 8 sayıya indirmeyi başardı: 29-21. Bu seri sonrası toparlayan Anadolu Efes, Larkin'in 8, Sertaç’ın ise 2 sayılık katkısı ile 5 dakika 49 saniye kala farkı tekrardan 17 sayıya kadar yükseltti: 39-22. Anadolu Efes, kalan dakikalarda farkı giderek açtı ve Larkin’in performansıyla devreyi 21 sayı farkla 56-35 önde kapatmayı başardı.
Üçüncü periyotta Hall’un 5 sayılık basketiyle başlayan Kızılyıldız, Reath’ın 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya çekmeyi başardı: 56-40. Periyot ortalarına gelinirken kontrolü tekrar eline alan Anadolu Efes, farkın kapanmasına izin vermedi. Karşılıklı basketlerle geçen sürede bitime 4 dakika 22 saniye kala Efes, rakibini 19 sayılık farkta tutmayı başardı: 66-47. Kalan saniyelerde hücumda etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmanın bu ana kadarki en farklı skoru olan 23 sayı farkla periyodu tamamlamayı başardı: 75-52.
Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, mücadeleden 86-72 galip ayrıldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Jakub Zamojski, Artem Lavrukhin
ANADOLU EFES: Beaubois 11, Sertaç 12, Moerman 7, Micic 13, Simon 10, Anderson, Dunston 6, Larkin 23, Singleton 2, Doğuş 2, Musa, Buğrahan
KIZILYILDIZ: Walden 5, Radanov, Dobric 12, Jagodic-Kuridza 7, Nnoko 4, Loyd 7, Lazic 6, Reath 10, O'Bryant, Davidovac 12, Hall 9, Colom
1’İNCİ PERİYOT: 29-13
DEVRE: 56-35
3’ÜNCÜ PERİYOT: 75-52