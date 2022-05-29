(ÖZET) Anadolu Efes - Galatasaray Nef maç sonucu: 91-77

Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes'i ilk maçta 105-70 gibi tarihi bir farkla yenerek yarı final serisine 1-0 üstünlükle başlayan ve saha avantajını eline geçiren Galatasaray Nef, 2. maç için bir kez daha Lacivert-Beyazlı ekibin konuğu oldu. Büyük mücadeleye sahne olan maçtan Anadolu Efes, 91-77'lik skorla galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şu ilk beş ile başladı: Larkin, Micic, Singleton, Dunston, Pleiss. Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis ise Dee Bost, Canaan, Göksenin Köksal, Blackshear, Ndour ilk beşiyle parkede yer aldı.

İlk periyot iki takımın karşılıklı serileriyle geçilirken, 21-21’lik eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta savunmada ve hücumda vites yükselten Anadolu Efes, soyunma odasına 8 sayı farkla önde gitti: 45-37. Üçüncü periyotta hücumdaki etkili oyunuyla 10 sayılık fark yakalayan (71-61) Anadolu Efes, maçın final periyodunda da rakibine üstünlüğü bırakmadı ve 91-77 skorla sahadan galip ayrıldı.

Seride 3 galibiyete ulaşan ekip finale yükselecek

Süper Lig 'i Galatasaray Nef'in önünde bitiren Anadolu Efes, eşleşmede ev sahibi avantajına sahip konumda bulunuyor. Serinin ikinci maçına da Lacivert Beyazlılar ev sahipliği yapacak, üçüncü maça ise Sarı Kırmızılılar ev sahipliği yapacak. Maçlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan ekip finale yükselecek.

Finale kalan taraf, Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka eşleşmesinin kazananıyla finalde kozlarını paylaşacak.

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maç programı:

Üçüncü maç: 31 Mayıs Salı 20.30

Dördüncü maç: 2 Haziran Perşembe

Beşinci maç: 4 Haziran Cumartesi

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Alper Özgök

ANADOLU EFES: Larkin 13, Singleton 6, Yiğitcan Saybir, Bryant 16, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 3, Egemen Güven 2, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss 15, Micic 19, Dunston 12

GALATASARAY NEF: Dee Bost 10, Canaan 14, Trimble 8, Ndour 12, Sadık Emir Kabaca 6, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan, Canberk Kuş 3, Okben Ulubay 3, Blackshear 13, Göksenin Köksal 8

1’İNCİ PERİYOT: 21-21

İLK YARI: 45-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-61

5 FAUL: 37.13 Singleton (Anadolu Efes) - 34.04 Blackshear (Galatasaray Nef)