(ÖZET) Anadolu Efes - Galatasaray Nef maç sonucu: 70-105

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanı devam ediyor... Ergin Ataman yönetiminde Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste 2. kez şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, takımın başına geçen coach Andreas Pistiolis dönemiyle birlikte üst üste galibiyetler alan Galatasaray Nef'i ağırladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede baştan sona etkili bir oyun sergileyen Sarı-Kırmızılı ekip rakibini 105-70'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Dee Bost damga vurdu

Karşılaşmaya Sarı-Kırmızılı ekipte forma giyen Dee Bost damga vurdu. Dee Bost 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Anadolu Efes'te Akif Egemen Güven 15 sayıyla mücadele etti.

Anadolu Efes maça Micic, Beaubois, Elijah, Singleton ve Pleiss beşi ile çıkarken, Galatasaray Nef ise mücadeleye Dee Bost, Isaiah Canaan, Göksenin Köksal, Kerry Blackshear ve David Kravish beşlisiyle başladı.

İki takımın karşılıklı basketleri ile başlayan ilk çeyrek, Galatasaray'ın 18-16'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Dengede başlayan ikinci çeyreğin ilerleyen bölümlerinde hücumdaki etkisini artıran Sarı-Kırmızılılar, devreye 43-34 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe 11-0'lık bir seriyle başlayan Galatasaray farkı 20'li hanelere yükseltti ve son periyoda 79-51 önde girdi. Maçın son bölümünde ise farkı açmaya devam eden Sarı-Kırmızılı ekip maçı 105-70 kazandı.





Seride 3 galibiyete ulaşan ekip finale yükselecek

Süper Lig 'i Galatasaray Nef'in önünde bitiren Anadolu Efes, eşleşmede ev sahibi avantajına sahip konumda bulunuyor. Serinin ikinci maçına da Lacivert Beyazlılar ev sahipliği yapacak, üçüncü maça ise Sarı Kırmızılılar ev sahipliği yapacak. Maçlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan ekip finale yükselecek.

Finale kalan taraf, Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka eşleşmesinin kazananıyla finalde kozlarını paylaşacak.

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maç programı:

İkinci maç: 29 Mayıs Pazar 19.00

29 Mayıs Pazar 19.00 Üçüncü maç: 31 Mayıs Salı 20.30

31 Mayıs Salı 20.30 Dördüncü maç: 2 Haziran Perşembe

2 Haziran Perşembe Beşinci maç: 4 Haziran Cumartesi

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Ziya Özorhon

ANADOLU EFES: Micic 3, Beaubois 8, Bryant 6, Singleton 10, Pleiss 11, Larkin 4, Yiğitcan Saybir 6, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 4, Egemen Güven 15, Buğrahan Tuncer 3

GALATASARAY NEF: Bost 22, Canaan 15, Göksenin Köksal 5, Blackshear 11, Kravish 11, Trimble 7, Okben Ulubay 5, Sadık Emir Kabaca 10, Rıdvan Öncel 4, Canberk Kuş 11, Eray Aydoğan 2, Acar Şen 2

İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 16-18 Galatasaray Nef

İLK YARI SONUCU: Anadolu Efes 34 - 43 Galatasaray Nef

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 51 - 79 Galatasaray Nef

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 70-105 Galatasaray Nef