(ÖZET) Anadolu Efes - Galatasaray Nef maç sonucu: 104-77

ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi 5. maçında, normal sezonu 2. sırada bitirdiği için saha avantajı üstünlüğünü elinde bulunduran Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, normal sezonu 3. sırada bitiren Andreas Pistiolis'le müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray Nef'i ağırladı.

Müthiş bir çekişmeye sahne olan seride gülen taraf Efes oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 104-77 kazanan son 2 yılın lig ve EuroLeague şampiyonu Efes, Sarı Kırmızılı ekibe seride 3-2'lik üstünlük kurdu ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Göksenin Köksal ve Vasilije Micic tamamlayamadı

Anadolu Efes - Galatasaray Nef karşılaşmasında iki takım adına da şanssız sakatlıklar yaşandı. Galatasaray Nef’te kaptan Göksenin Köksal ikinci periyotta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Anadolu Efes’in yıldızı Vasilije Micic de üçüncü periyottaki sakatlığı nedeniyle sedyeyle saha kenarına geldi ve maçı tamamlayamadı.

Maçtan dakikalar:

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes; Larkin, Micic, Bryant, Moerman, Dunston ilk beşiyle parkeye çıktı. Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef ise Dee Bost, Melo, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Blackshear ilk beşiyle parkede yer aldı.

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan müsabakanın ilk periyodu, 26-26’lık eşitlikle sona erdi. Larkin’in üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle hücumda rahatlayan Anadolu Efes, Galatasaray Nef karşısında soyunma odasına 9 sayı farkla önde gitti: 51-42.

Anadolu Efes’in hem hücumda hem savunmada domine ettiği üçüncü periyotta Galatasaray Nef sayı farkının açılmasıyla oyundan düşerken, Larkin, üçlük çizgisinin gerisinden isabet bulmaya devam etti ve Anadolu Efes maçın final periyoduna 28 sayı farkla önde girdi: 81-53.

Maçın son periyodunda da skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Anadolu Efes, müsabakayı 104-77 kazanarak seride durumu 3-2’ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli

ANADOLU EFES: Larkin 28, Singleton 10, Bryant 13, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 6, Egemen Güven 1, Moerman 10, Buğrahan Tuncer 8, Micic 14, Dunston 14

GALATASARAY NEF: Dee Bost 14, Canaan 5, Trimble 10, Ndour 20, Sadık Emir Kabaca 11, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan 2, Canberk Kuş 6, Okben Ulubay, Blackshear 9, Ege Tan Yıldızoğlu, Göksenin Köksal

1. PERİYOT: 26-26

İLK YARI: 51-42

3. PERİYOT: 81-53

MAÇ SONUCU: 104-77

Yarı Final serisi:

1. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray: 70-105 (0-1)

2. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray: 91-77 (1-1)

3. Maç: Galatasaray-Anadolu Efes: 64-71 (1-2)

4. Maç: Galatasaray-Anadolu Efes: 86-81 (2-2)

5. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray: 104-77 (3-2)

Anadolu Efes - Galatasaray serisinin özeti

Galatasaray Nef, sezonun 25.haftasında takımın başına getirdiği coach Andreas Pistiolis'le inanılmaz bir uyum sağlamış ve Play-Off yarı finaline, yani EuroLeague Şampiyonu Anadolu Efes'e kadar hiç maç kaybetmemişti. Sarı-Kırmızılılar hatta Final-Four yorgunu Lacivert-Beyazlılar'ı ilk maçta zamansız yakalamış ve tarihi bir farkla yenmeyi başarmıştı. 2. maçtan itibaren Efes bir kıpırdayınca, Aslan'ın işi zorlaşsa da çekişmeyi son saniyeye kadar hiç bırakmadı. Galatasaray deplasmandaki 2. ve taraftarı önünde oynadığı 3. maçı kaybetti, bu da Pistiolis'in ligdeki ilk yenilgileri olmuş oldu.

Perşembe gecesi ise, 2-1 geride olduğu seride Galatasaray son kozunu oynamak için sahaya çıktı. Sinan Erdem'i full dolduran taraftarının da müthiş desteğiyle, EuroLeague şampiyonu rakibinin hatalarını çok iyi değerlendirdi ve durumu eşitleyerek yarı final serisini 5. maça taşıdı. Pistiolis'li Aslan böylece 13 maçta 11 galibiyet almayı başardı. Serinin 5. ve son maçında da iki takım final biletini almak için elinden geleni yapacak. Saha avantajını kullanan Efes, Galatasaray'ı 104-77 devirerek finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olmayı başardı.