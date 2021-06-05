(ÖZET) Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 95-73

ING Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi. Final serisinde 3 galibiyet alan taraf şampiyonluğa ulaşacak. Seride üçüncü maç 7 Haziran Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Maçın bitimine 3:27 kala iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Yaşanan kavganın ardından hakemler pozisyonu inceledi. Melih Mahmutoğlu ve Chris Singleton diskalifiye edildiler.

İlk çeyrek sonucu | Anadolu Efes 23-19 Fenerbahçe Beko

İlk yarı sonucu | Anadolu Efes 41-37 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek sonucu | Anadolu Efes 64-56 Fenerbahçe Beko

Maç sonucu | Anadolu Efes 95-73 Fenerbahçe Beko







