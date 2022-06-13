(ÖZET) Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 80-92

ING Basketbol Süper Ligi final serisinin 4. maçında şampiyonluk düğümü çözüldü. EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ile normal sezonun lideri Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getiren final serisinin 4. maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Son saniyelerine kadar nefes kesen maçta Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80'lik skorla yenerek seriyi 3-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekipte ise Singleton ve Pleiss 17 sayıyla mücadele etti.

Fenerbahçe'nin 10. lig şampiyonluğu

Sarı-lacivertli ekip, Anadolu Efes'i ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde 3-1 ile geçerek tarihindeki 10'uncu lig şampiyonluğunu elde etti. Daha önce 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 yıllarında kupayı müzesine götürme başarısı gösteren Fenerbahçe, 4 yıl aranın ardından tekrardan şampiyonluk sevinci yaşadı.

Acun Ilıcalı ve Emre Belözoğlu tribünde

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu ile İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, maçı takip etmek için tribündeki yerlerini aldılar.

İLK ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 12-24 Fenerbahçe Beko

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Anadolu Efes Micic, Shane Larkin, Elijah Bryant, Singleton ve Tibor Pleiss beşi ile başlarken, Fenerbahçe Beko ise Pierria Henry, Nando De Colo, Tarık Biberovic Devin Booker ve Jan Vesely beşi ile parkede yerini aldı. İki ekibin sert savunmasına karşı Fenerbahçe Beko maça 5-0'la başladı. Sonrasında hücumda sayılar bulan Anadolu Efes mücadeleye dengeyi getirdi. Sonrasında sert savunmasını hücumu ile birleştiren Fenerbahçe Beko farkı çift hanelere çıkardı ve çeyreği 24-12 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU | Anadolu Efes 35-41 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe'nin üst üste sayıları sonrası Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman mola aldı. Mola dönüşü bu sefer Anadolu Efes üst üste sayılar bulunca hücumda sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler molaya gitti. Mola sonrası iki ekip karşılık sayılar bulurken Anadolu Efes farkı tek hanelere düşürmeyi başardı. Fenerbahçe Beko devreye 41-35 önde girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 61-70 Fenerbahçe Beko

3. çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, 2. çeyrekte 16 sayıya kadar çıkan farkı 1'e indirmeyi başardı. Sonrasında toparlanan Fenerbahçe hücumda etkinliğini sahaya yansıttı ve farkı 11'e kadar çıkardı. Çeyreğin devam eden bölümünde iki ekip karşılıklı sayılar buldu ve son periyoda Fenerbahçe Beko 70-61 önde girdi.

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 80-92 Fenerbahçe Beko

Maçın son çeyreği büyük bir mücadeleye sahne olurken iki ekip karşılıklı sayılar üretti. Hücumda etkili oyununu sahaya yansıtan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'in geri dönmesine izin vermedi ve şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli

ANADOLU EFES: Larkin 10, Micic 10, Bryant 10, Singleton 17, Pleiss 17, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 3, Erten Gazi, Ömer Can İlyasoğlu 3, Egemen Güven, Yiğitcan Saybir 2

FENERBAHÇE BEKO: Henry 6, De Colo 17, Biberovic 3, Vesely 18, Booker 9, Guduric 16, Ahmet Düverioğlu 1, Metecan Birsen 4, Melih Mahmutoğlu 13, Şehmus Hazer 5

Fenerbahçe finale nasıl geldi?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor ’a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka’ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.

Anadolu Efes finale nasıl geldi?

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka’yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef’i 3-2 geçerek finale yükseldi.

Play-Off final serisi maçları

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:

1. Maç - 7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes (Ülker)

2. Maç - 9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko 93-78 Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes 103-92 Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

4. Maç - 13 Haziran Pazartesi

Anadolu Efes 80-92 Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)



