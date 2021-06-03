(ÖZET) Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 111-71

ING Basketbol Süper Ligi’nde final heyecanı başladı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun karşı karşıya geldiği Play-Off final serisinde ilk maç Sinan Erdem'de oynandı. Efes, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 40 sayı farkla 111-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko, Marko Guduric ve Nando De Colo'nun sayılarıyla etkili başladı. 7:57 kala konuk ekip, 3-10 ile önde olan taraftı. Sonrasında Anadolu Efes, Micic ve Beaubois ile skoru 8-10'a getirse de De Colo'nun etkili oyunuyla Fenerbahçe son 3 dakikalık bölüme 13-19 önde girdi. Son bölümde Shane Larkin devreye girerken onun son topta gelen üçlük isabeti ile Efes, çeyreği 21-21 eşitlikle noktaladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 21-21

İkinci çeyreğin bitimine 8:02 kala Anadolu Efes, Doğuş Balbay'ın serbest atış çizgisindeki isabeti ile 24-23 öne geçti. 3:39 kala da Efes, Sertaç Şanlı'nın isabeti ile 33-28'lik skor avantajını yakaladı.

Anadolu Efes, farkı 6 sayıya çıkarsa da Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğüyle Fenerbahçe, son topta da Nando De Colo'nun dış şutunun isabetsiz olması sonucunda ilk yarıyı 43-40 ile noktaladı.

İLK YARI SONUCU: 43-40

2. yarıya hücumda üst üste top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe’yi hızlı hücumda bulduğu sayılarla cezalandıran Anadolu Efes, periyodun bitimine 7.31 kala farkı 8’e çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 50-42. Molanın ardından da Efes, Micic ve Larkin ile bulduğu 5 sayıyla farkı 11’e çıkardı ve rakibine bir mola daha aldırdı: 55-44.

Kalan bölümde de etkili oyununu sürdüren Efes, periyodun bitimine 4 dakika kala Larkin’den bulduğu iki sayılık basketle farkı 20’ye çıkardı: 65-45. Periyodun kalan dakikalarında farkı daha da açmayı başaran Efes, son periyoda 29 sayı farkla 80-51 önde girdi.

3. ÇEYREK SONUCU SONUCU: 80-51

Son periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Karşılaşmanın son 5 dakikasına ev sahibi ekip, 34 sayı farkla 95-63 önde girdi. Kalan bölümde de aradaki farkı açan Anadolu Efes, sahadan 40 sayı farkla 111-71 galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 111-71

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal

ANADOLU EFES: Micic 19, Buğrahan Tuncer 12, Beaubois 10, Moerman 10, Sertaç Şanlı 4, Larkin 23, Dunston 6, Singleton 11, Doğuş Balbay 11, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 1

FENERBAHÇE BEKO: De Colo 14, Guduric 9, Melih Mahmutoğlu 19, Barthel 2, Vesely 11, Ahmet Düverioğlu 5, Tarık Biberovic 2, Kenan Sipahi 2, Eddie 6, Ali Muhammed 1, Yiğit Onan

DİSKALİFİYE: Melih Mahmutoğlu (38.00) (Fenerbahçe Beko)

Anadolu Efes finale nasıl geldi?

ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep’i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex’i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe finale nasıl geldi?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 22 galibiyet ve 8 yenilgiyle ikinci sırada bitirdi. Sarı Lacivertli ekip, play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen’i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka’yı geçerek adını finale yazdırdı.