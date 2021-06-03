(ÖZET) Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 111-71
Turkish Airlines EuroLeague'de mutlu sona ulaşan ve kupayı müzesine Anadolu Efes ile Final Four'un kapısından dönen Fenerbahçe Beko, Süper Lig finalinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Efes, Fenerbahçe'ye 40 sayı fark attı ve sahadan 111-71 galip ayrıldı, seride 1-0 öne geçti. Seride 3 galibiyet alan takım şampiyon olacak.
ING Basketbol Süper Ligi’nde final heyecanı başladı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun karşı karşıya geldiği Play-Off final serisinde ilk maç Sinan Erdem'de oynandı. Efes, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 40 sayı farkla 111-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.
Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko, Marko Guduric ve Nando De Colo'nun sayılarıyla etkili başladı. 7:57 kala konuk ekip, 3-10 ile önde olan taraftı. Sonrasında Anadolu Efes, Micic ve Beaubois ile skoru 8-10'a getirse de De Colo'nun etkili oyunuyla Fenerbahçe son 3 dakikalık bölüme 13-19 önde girdi. Son bölümde Shane Larkin devreye girerken onun son topta gelen üçlük isabeti ile Efes, çeyreği 21-21 eşitlikle noktaladı.
İLK ÇEYREK SONUCU: 21-21
İkinci çeyreğin bitimine 8:02 kala Anadolu Efes, Doğuş Balbay'ın serbest atış çizgisindeki isabeti ile 24-23 öne geçti. 3:39 kala da Efes, Sertaç Şanlı'nın isabeti ile 33-28'lik skor avantajını yakaladı.
Anadolu Efes, farkı 6 sayıya çıkarsa da Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğüyle Fenerbahçe, son topta da Nando De Colo'nun dış şutunun isabetsiz olması sonucunda ilk yarıyı 43-40 ile noktaladı.
İLK YARI SONUCU: 43-40
2. yarıya hücumda üst üste top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe’yi hızlı hücumda bulduğu sayılarla cezalandıran Anadolu Efes, periyodun bitimine 7.31 kala farkı 8’e çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 50-42. Molanın ardından da Efes, Micic ve Larkin ile bulduğu 5 sayıyla farkı 11’e çıkardı ve rakibine bir mola daha aldırdı: 55-44.
Kalan bölümde de etkili oyununu sürdüren Efes, periyodun bitimine 4 dakika kala Larkin’den bulduğu iki sayılık basketle farkı 20’ye çıkardı: 65-45. Periyodun kalan dakikalarında farkı daha da açmayı başaran Efes, son periyoda 29 sayı farkla 80-51 önde girdi.
3. ÇEYREK SONUCU SONUCU: 80-51
Son periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Karşılaşmanın son 5 dakikasına ev sahibi ekip, 34 sayı farkla 95-63 önde girdi. Kalan bölümde de aradaki farkı açan Anadolu Efes, sahadan 40 sayı farkla 111-71 galip ayrıldı.
MAÇ SONUCU: 111-71
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal
ANADOLU EFES: Micic 19, Buğrahan Tuncer 12, Beaubois 10, Moerman 10, Sertaç Şanlı 4, Larkin 23, Dunston 6, Singleton 11, Doğuş Balbay 11, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 1
FENERBAHÇE BEKO: De Colo 14, Guduric 9, Melih Mahmutoğlu 19, Barthel 2, Vesely 11, Ahmet Düverioğlu 5, Tarık Biberovic 2, Kenan Sipahi 2, Eddie 6, Ali Muhammed 1, Yiğit Onan
DİSKALİFİYE: Melih Mahmutoğlu (38.00) (Fenerbahçe Beko)
Anadolu Efes finale nasıl geldi?
ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep’i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex’i eleyerek finale yükseldi.
Fenerbahçe finale nasıl geldi?
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 22 galibiyet ve 8 yenilgiyle ikinci sırada bitirdi. Sarı Lacivertli ekip, play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen’i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka’yı geçerek adını finale yazdırdı.