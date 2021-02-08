ÖZET | Anadolu Efes - Beşiktaş: 84 - 80

21 yaş ortalamasıyla, Süper Lig'in en genç kadrosuna sahip Beşiktaş zorlu Anadolu Efes engeline takıldı. 2 hafta önce zirveye oynayan Fenerbahçe'yi mağlup eden Siyah-Beyazlılar, Barcelona zaferinden dönen Efes karşısında da son çeyreğe kadar skor farkının açılmasına izin vermedi. Hatta Beşiktaş 25. dakikada 56-49 öne geçti. Ancak Efes Micic, Larkin ve Simon gibi isimlerle skoru lehine çevirdi. 4. çeyrekte de Lacivert- Beyazlılar farkı 14'e çıkardı: 77-63. Beşiktaş geri dönüş için çabalasa da Efes, faul hakkını dolduran rakibinin bu dezavantajını iyi kullandı ve serbest atışları sayıya çevirip sonuca gitti: 84-80

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Fatih A., Semih V., Çağrı H.

ANADOLU EFES: Larkin 13, Buğrahan 1, Simon 22, Moerman 9, Dunston 13, Musa 10, Yiğitcan 3, Doğuş 2, Erten , Sertaç 9, Micic 2

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Johnson 9, Blackmon 15, Şehmus 22, Furkan Haltalı 8, Sadık Emir 3, Alperen 15, Egehan 5, Berry Ii 3

1. PERİYOT: 27-25, DEVRE: 42-41,

3.PERİYOT: 67-58