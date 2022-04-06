(ÖZET) Anadolu Efes - Bayern Münih maçı sonucu: 81-76

Turkish Airlines Euroleague 19. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Almanya’nın Bayern Münih takımını konuk etti.. Geçtiğimiz hafta Alba Berlin galibiyeti ile play-off’a yükselmeyi garantileyen Lacivert-Beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu’nda kapalı gişe oynanan mücadeleden 81-76'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, Euroleague'de bu sezonki 16. galibiyetine uzanırken, Bayern Münih ise 14. kez kaybetti.

karşılaşmaya Larkin, Simon, Anderson, Moerman ve Dunston beşi ile başlayan Anadolu Efes, hücumda etkili olduğu ilk çeyreği 28-21 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle geçilen 2. çeyrekte ise Lacivert-Beyazlılar, devreye 44-39 önde girdi. İki takımın karşılıklı sayılar bulduğu 3. çeyrekte farkı koruyan Anadolu Efes, maçın son 10 dakikasına 67-62 önde girdi. Karşılaşmanın son bölümünde de hata yapmadan skoru koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 81-76 galip ayrıldı.

İLK ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 28-21 Bayern Münih

İLK YARI SONUCU | Anadolu Efes 44 - 39 Bayern Münih

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 67 - 62 Bayern Münih

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 81-76 Bayern Münih

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