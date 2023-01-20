Turkish Airlines EuroLeague'in 20. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 89-81 mağlup oldu. Üçüncü periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, EuroLeague'deki son 3 yenilgisinde (Partizan, Maccabi Tel Aviv, Valencia Basket) olduğu gibi yine son periyoduna önde girdiği bir maçı kaybetmiş oldu.

Maçtan bölümler

Maça etkili başlayan Bayern Münih, 6:23 kala Nick Weiler-Babb'in basket faul isabetiyle 7-11'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Tibor Pleiss ve Amath M'Baye ile etkili olan temsilcimiz, 4:08 kala 15-11 ile öne geçmeyi başardı. Aradaki farkı korumayı başaran Anadolu Efes, 2:52 kala Vasilije Micic'ten gelen basketle 19-15 önde olan taraftı. Kalan bölümde bir seri yakalayan Bayern Münih, 37 saniye kala 19-24'lük üstünlüğü yakaladı. Ante Zizic'in 20 saniye kala gelen basketi sonucunda da ilk periyot 21-24 tamamlandı.

İlk periyot sonucu: Anadolu Efes 21-24 Bayern Münih

Bayern Münih, ikinci periyodun başında Corey Walden ile 21-26'lık üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Ante Zizic, Amath M'Baye ve Rodrigue Beuabois ile üst üste basketler bulan Anadolu Efes, 6:37 kala 29-26 öne geçti. Periyodun son bölümüne kadar denge hakimken 1:59 kala Cassius Winston'ın basket faul isabeti ile 35-36 önde olan taraf Bayern Münih'ti. Son bölümde Will Clyburn ve Elijah Bryant ile etkili olan temsilcimiz, ilk yarıyı 40-36 önde kapattı.

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 40-36 Bayern Münih

Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe müthiş bir başlangıç yaptı. Temsilcimiz, 17-5'lik seri sonucunda 4:40 kala 57-41'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde etkili olan Bayern Münih, 2:33 kala Cassius Winston'ın basket faul isabeti ile durumu 59-50 yaparak farkı tek hanelere indirdi. 1:39 kala Amath M'Baye'nin üçlüğü 64-52 ile yine Efes'i rahatlatsa da Freddie Gillespie ve Ognjen Jaramaz ile etkili olan konuk ekip, periyot sonunda 64-59'luk skoru yakaladı.

Üçüncü periyot sonucu: Anadolu Efes 64-59 Bayern Münih

Maç sonucu: Anadolu Efes 81-89 Bayern Münih