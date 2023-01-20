(ÖZET) Anadolu Efes - Bayern Münih maç sonucu: 81-89 | Son periyot kabusu sürüyor!
Turkish Airlines EuroLeague'in 20. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 89-81 mağlup oldu. Üçüncü periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, EuroLeague'deki son 3 yenilgisinde (Partizan, Maccabi Tel Aviv, Valencia Basket) olduğu gibi yine son periyoduna önde girdiği bir maçı kaybetmiş oldu.
Turkish Airlines EuroLeague'in 20. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 89-81 mağlup oldu. Üçüncü periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, EuroLeague'deki son 3 yenilgisinde (Partizan, Maccabi Tel Aviv, Valencia Basket) olduğu gibi yine son periyoduna önde girdiği bir maçı kaybetmiş oldu.
Maçtan bölümler
Maça etkili başlayan Bayern Münih, 6:23 kala Nick Weiler-Babb'in basket faul isabetiyle 7-11'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Tibor Pleiss ve Amath M'Baye ile etkili olan temsilcimiz, 4:08 kala 15-11 ile öne geçmeyi başardı. Aradaki farkı korumayı başaran Anadolu Efes, 2:52 kala Vasilije Micic'ten gelen basketle 19-15 önde olan taraftı. Kalan bölümde bir seri yakalayan Bayern Münih, 37 saniye kala 19-24'lük üstünlüğü yakaladı. Ante Zizic'in 20 saniye kala gelen basketi sonucunda da ilk periyot 21-24 tamamlandı.
İlk periyot sonucu: Anadolu Efes 21-24 Bayern Münih
Bayern Münih, ikinci periyodun başında Corey Walden ile 21-26'lık üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Ante Zizic, Amath M'Baye ve Rodrigue Beuabois ile üst üste basketler bulan Anadolu Efes, 6:37 kala 29-26 öne geçti. Periyodun son bölümüne kadar denge hakimken 1:59 kala Cassius Winston'ın basket faul isabeti ile 35-36 önde olan taraf Bayern Münih'ti. Son bölümde Will Clyburn ve Elijah Bryant ile etkili olan temsilcimiz, ilk yarıyı 40-36 önde kapattı.
İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 40-36 Bayern Münih
Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe müthiş bir başlangıç yaptı. Temsilcimiz, 17-5'lik seri sonucunda 4:40 kala 57-41'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde etkili olan Bayern Münih, 2:33 kala Cassius Winston'ın basket faul isabeti ile durumu 59-50 yaparak farkı tek hanelere indirdi. 1:39 kala Amath M'Baye'nin üçlüğü 64-52 ile yine Efes'i rahatlatsa da Freddie Gillespie ve Ognjen Jaramaz ile etkili olan konuk ekip, periyot sonunda 64-59'luk skoru yakaladı.
Üçüncü periyot sonucu: Anadolu Efes 64-59 Bayern Münih
Maç sonucu: Anadolu Efes 81-89 Bayern Münih