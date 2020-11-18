ÖZET Anadolu Efes- Bayern Münih maç sonucu: 71-74

Anadolu Efes’in 3 maçlık galibiyet serisi çift maç haftasının ilk mücadelesi olan Bayern Münih önünde sona erdi: 71-74. İlk 4 dakikayı 12-6 önde geçen temsilcimiz rakibin 8-0’ına karşılık veremese de ilk çeyreği 23-22 üstün tamamladı. İkinci periyotta Efes hem hücumda hem de savunmada çok kötü başladı. Lacivert-beyazlılar, Pleiss, Micic ve Larkin ile sayılar bulsa da Almanlar da karşılık verdi ve devre arasına Bayern Münih 42-37 üstün gitti.

Son dakikada öne geçtiler

Efes 3. çeyreğe fırtına gibi başladı. Micic ve Anderson’un 3’lükleriyle farkı 1’e (43-44) indiren temsilcimiz Pleiss ve Larkin’in de katkılarıyla 10-0’lık seri yaptı ve final periyoduna 57-50 önde girdi. Bu bölümde de Efes etkili başladı, 33. dakikada fark 10’a çıktı (62-52). Baldwin’in etkili perfromansıyla Almanlar farkı eritti, Raynolds’un basketleriyle son dakikaya 72-70 önde girdi. Bitime 17 saniye Larkin kullandığı serbest atışlardan birini sayıya çevirince skor 71-72 oldu. Bayern’den Reynolds pota altında kaydettiği basketle bitime 11 saniye kala farkı 3 sayıya (71-74) çıkardı. Temsilcimizin son hücumunda Micic, üç sayılık atışında isabet sağlayamadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 74-71

galip ayrıldı.



