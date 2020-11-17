(ÖZET) Anadolu Efes - Bayern Münih maç sonucu: 71 - 74

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 9.hafta maçında evinde Bayern Münih'e son anlarda yediği basketle 74-71 mağlup oldu. Anadolu Efes'in böylece 3 maçlık galibiyet serisi son bulurken Bayern Münih 7 galibiyetle zirvede yer aldı

Uzun zaman sonra parkelere dönen yıldız oyuncu Shane Larkin özellikle üç sayılık atışlarda istediği performansı gösteremedi. Yedi kez 3 sayılık deneyen Larkin bir kez isabet sağlarken maçı 13 sayı ile tamamladı

Salon: Sinan Erdem

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Saso Petek, Artem Lavrukhin

ANADOLU EFES: Shane Larkin 13, Chris Singleton 2, Tibor Pleiss 19, Sertaç Şanlı 2, Adrien Moerman 9, Vasilije Micic 12, James Anderson 7, Krunoslav Simon 7, Doğuş Balbay, Erten Gazi

BAYERN MÜNİH: Nick Weiler-Babb 8, Wade Baldwin 15, Jalen Reynolds 14, Vladimir Lucic 7, Nihad Dedovic 10, Paul Zipser 12, Zan Sisko 4, Leon Radosevic 4, Tj Bray, Jajuan Johnson, Malcom Thomas, Diego Flaccadori

1'İNCİ PERİYOT: 23-22

DEVRE: 37-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-50

5 FAUL ALAN: Nick Weiler-Babb (Bayern Münih)

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 9. haftasında ağırladığı Almanya temsilcisi Bayern Münih’e 74-71 yenildi. Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes 4. mağlubiyetini yaşarken, Alman ekibi ise 7. galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Pleiss’in basketleriyle 5. dakikaya girilirken 12-6 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, Baldwin ve Dedovic ile karşılık veren Bayern Münih karşısında ilk periyodu 23-22 üstün bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında 10-0’lık seri yakalayan Bayern Münih, 15. dakikada skoru 23-32 yaptı. Lacivert-beyazlılar Pleiss ve Simon ile farkı kapatmaya çalışırken, Alman ekibi soyunma odasına 42-37 önde gitti. Maçın ikinci yarısına Micic, Anderson ve Pleiss’in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada 45-44 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, organize hücumlarla skor bulmaya devam ederek, son periyoda 57-50 galip durumda girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde Moerman ile skor üreten Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 10 sayıya (62-52) çıkardı. Baldwin’in etkili perfromansıyla farkı eriten Almanya temsilcisi, Raynolds’un basketleriyle son dakikaya 72-70 önde girdi. Anadolu Efes’te Larkin bitime 17 saniye kala kullandığı serbest atışlardan birini sayıya çevirerek skoru 71-72 yaptı. Konuk takımın hücumunda ise Reynolds pota altında kaydettiği basketle bitime 11 saniye kala farkı 3 sayıya (71-74) çıkardı. Anadolu Efes’in son hücumunda Micic, üç sayılık atışında isabet sağlayamadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı



