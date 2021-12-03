(ÖZET) Anadolu Efes - Barcelona maç sonucu: 93-95

Kötü bir sezon başlangıcı yapan ve uzun süre alt sıralarda kalan Anadolu Efes, son haftalardaki muhteşem geri dönüşüyle çıkışa geçmişti. Ergin Ataman'ın ekibi, 13. hafta maçında lider Barcelona'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırladı. EuroLeague tarafından “haftanın maçı” seçilen dev mücadelede kazananı uzatma çeyreği belirledi.

Normal süresi 80-80 sona eren karşılaşmanın 5. çeyreğinde temsilcimize 95-93'lük üstünlük sağlayan Barcelona, 11. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes ise 7. mağlubiyetini aldı.

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Efes, EuroLeague’in 14. haftasında Almanya deplasmanında Bayern Münih ile mücadele edecek. Karşılaşmanın en skoreri 26 sayı ile oynayan Anadolu Efes’in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic oldu. Barcelona’da ise Sertaç Şanlı 24 sayı ile takımının en skoreri oldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, uzatma bölümünde Barcelona’ya verilen faul sonrası kararlara itiraz etti. Hakemlerden iki teknik faul alan Ataman 2 dakika 45 saniye kala oyundan ihraç edildi.

Maçın uzatma periyodunda hakem kararlarına tepki gösteren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, iki teknik faulle oyundan atıldı.

Barcelona maçına yoğun ilgi gösteren Lacivert Beyazlı taraftarlar, Sinan Erdem Spor Salonu’nu tamamen doldurdu. Müsabakayı yaklaşık 16 bin taraftar salondan izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Ilija Belosevic xx, Mehdi Difallah xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 14, Rodrigue Beaubois xx 6, Elijah Bryant x 2, Adrien Moerman xxx 16, Tibor Pleiss xxx 13, Vasilije Micic xxx 26, James Anderson x, Filip Petrusev x 4, Bryant Dunston x 2, Krunoslav Simon xx 10

Başantrenör: Ergin Ataman

Barcelona: Brandon Davis xx 3, Sertaç Şanlı xxx 24, Sergi Martinez x 5, Rolands Smits x 2, Nigel Hayes x, Pierre Oriola x 2, Nicolas Laprovittola xxx 14, Kyle Kuric xxx 16, Rokas Jokubaitis xx 9, Nikola Mirotic xxx 18, Michael Caicedo x

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Anadolu Efes 25 - 20 Barcelona | 1. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 47 - 37 Barcelona | 2. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 68 - 62 Barcelona | 3. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 80 - 80 Barcelona | 4. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 93 - 95 Barcelona | 5. Çeyrek Sonucu