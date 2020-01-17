Turkish Airlines EuroLeague’in 20. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Fransız ekibi LDLC ASVEL’i konuk etti.

Temsilcimiz, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 101-74’lük skorla kazanmayı başardı.

Üst üste 5. galibiyetini elde eden Efes, 20. maçında 17. galibiyetini alarak çift maç haftası sonunda liderliğini sürdürdü.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Anadolu Efes'te Simon'un sayılarına ASVEL de Tonye Jekiri ile yanıt verdi ve 6:23 kala 10-9'luk temsilcimizin üstünlüğü vardı. Sonrasında Simon ve Sertaç'ın sayılarıyla farkı açan temsilcimiz, 5:02 kala skoru 17-11'e getirdi. Shane Larkin ile de üst üste üçlük isabetleri bulan Anadolu Efes, 3:29 kala 26-16 ile farkı çift hanelere çıkardı. Tibor Pleiss'ın etkili oyunuyla farkı daha da açan Efes, ilk çeyreği 35-22 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 35-22

İkinci çeyreğe Beaubois ve Buğrahan'ın basketleriyle etkili başlayan temsilcimiz, 8:59 kala 40-22 ile 18 sayılık farkı elde etti. Sonrasında Payne ve Diot'nun sayılarıyla ASVEL, 9-0'lık seri yakaladı ve 6:54 kala skor 40-31'e geldi. Sonrasında Larkin ve Singleton'ın tekrar oyuna dönmesiyle Efes, 4:34 kala 52-34 ile yeniden 18 sayılık farkı yakaladı. Kalan bölümde farkı büyük ölçüde korumayı başaran temsilcimiz, ilk yarıyı da 60-45 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 60-45

Üçüncü çeyreğe de Larkin liderliğinde etkili başlayan temsilcimiz, 7:16 kala 70-47 ile 23 sayılık farkı yakaladı. Sonrasında Jean-Charles Livio ve Adreian Payne ile sayılar bulan ASVEL, 2:55 kala farkı azaltarak skoru 75-59 yaptı. Çeyrek ise temsilcimizin 81-63'lük üstünlüğüyle sona erdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 81-63

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MAÇ SONUCU: 101-74