Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Alman ekibi ALBA Berlin'i sahasında konuk etti.

Anadolu Efes, rakibi karşısında çok zorlansa da uzatma periyodu sonucunda karşılaşmayı 106-105 kazanmayı başardı.

Temsilcimiz, bu sonuçla ikinci maçlar sonunda ilk galibiyetini elde ederken ALBA Berlin de Zenit St Petersburg'u mağlup ettiği ilk maçın sonrasında mağlubiyetle tanıştı.

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Maç başladı.

Hermansson - Sikma ikilisiyle maça etkili başlayan ALBA Berlin'e, temsilcimiz Anadolu Efes, Bryant Dunston ile karşılık verirken ilk 5 dakikalık bölüm 11-12 geçildi. Sonrasında Cavanaugh ile üst üste üçlük isabetleri bulan konuk ekip, 2:46 kala skoru ALBA lehine 16-23'e getirdi. Moladan Shane Larkin ile etkili dönen temsilcimiz 11-2'lik seri yakaladı ve ilk çeyreği 27-25 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 27-25

İkinci çeyreğe Giedraitis ve Tim Schneider'in sayılarıyla etkili başlayan ALBA Berlin, ilk 5 dakikalık bölümü 34-36'lık üstünlükle geçti. Sonrasında Micic ve Larkin ile sayılar bulan Efes, 2:43 kala 41-36'lık üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, ilk yarıyı 43-40 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 43-40

Üçüncü çeyreğin başında Singleton ve Micic ile sayılar bulan temsilcimiz, 7:07 kala 51-47 ile önde olan taraftı. Sonrasında ALBA Berlin, hücumda oldukça etkili bir performans sergiledi. 6:08 kala 52-52 eşitliği yakalayan konuk ekip, 1:38 kala Cavanaugh'un sayılarıyla 65-68'lik üstünlüğü elde etti. ALBA, çeyreği de 69-72'lik skorla üstün tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 69-72

Son çeyreğe de etkili başlayan ALBA, Peyton Siva ve Nnoko'nun sayılarıyla 5:56 kala 77-83'lük üstünlüğü yakaladı. Son 5 dakikalık bölüme de 80-86'lık skorla önde girdiler. Dunston ile etkili olan temsilcimiz, 3:22 kala 87-86 öne geçti. Fakat 1:56 kala ALBA yine 90-93'lük skor avantajını yakaladı. Temsilcimiz tekrar öne geçti fakat 54 saniye kala ALBA'da Peyton Siva'nın serbest atışları ile skor 95-95'e geldi ve son hücumları iki takım da değerlendiremeyince maç uzatma periyoduna taşındı.

NORMAL SÜRE SONUCU: 95-95

Uzatmaya iyi bir giriş yapan temsilcimizde, Larkin ve Dunston'ın sayıları 4:14 kala skoru 100-95'e getirdi. İki takımın sürekli serbest atış çizgisinden sayılar ürettiği uzatma periyodunun bitimine 55 saniye kala Peyton Siva'nın serbest atış isabetleriyle ALBA, skoru 104-103'e getirdi. Kalan bölümde temsilcimiz, üstünlüğünü korumayı başararak karşılaşmadan 106-105'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 106-105