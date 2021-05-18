(ÖZET) Altınordu - Samsunspor maç sonucu: 1-0

TFF 1.Lig'de başlayan Play-Off heyecanı tam gaz devam ediyor. Yarı final ilk maçında Altınordu ile Yılport Samsunspor, İzmir'de karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan ve Abdulkadir Bitigen'in yönettiği müsabakada gülen taraf ev sahibi oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan İzmir ekibi, 49. dakikada Yusuf Arslan'ın attığı golle öne geçti.

90+3. dakikada penaltı kaçtı

Müsabakanın 89. dakikasında Altınordu ceza sahası içindeki bir pozisyondan sonra VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, pozisyonda Ufuk Budak’ın topu elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada Gökhan Alsan’ın kullandığı atışta kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi, 90 dakika Altınordu'nun 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Rövanş 22 Mayıs Cumartesi günü

Ev sahibinde Hüsamettin Yener, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Altınordu ligde normal sezonu 6. sırada bitirmişti. Samsun ise Süper Lig'e direkt yükselme şansını Adana Demirspor ve Giresunspor'la aynı puanda olmasına rağmen averajla kaybetmişti. İki takım normal sezonda birbirlerini deviremedi. Bu sezon iki ekibin randevusundaki karşılaşmalar 1-1 ve golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu (Dk. 87 Ufuk Budak), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Recep Aydın (Dk. 87 Şeref Özcan) , Enis Destan (Dk. 63 Hüsamettin Yener)

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Veli Çetin, Mücahit Albayrak, Hamroun (Dk. 80 Coureur), Savicevic (Dk. 86 Erhan Kartal), Djedje, Yasin Öztekin (Dk. 70 Guido Koçer), Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Gökhan Alsan), Nadir Çiftçi

Gol: Dk. 49 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 84 Hüsamettin Yener (Altınordu)