ÖZET Altınordu-Menemenspor maç sonucu: 2-4

İlk devrenin son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen Menemenspor, ikinci yarının açılışında Altınordu’ya patladı: 2-4. İlk yarısı golsüz biten maçta Menemen, 51’de Rıdvan Koçak ile öne geçti. 52’de Ahmet Dereli, jet hızıyla yanıt verdi. Konuk ekip, 59’da Domgjonas, 76’da Tayfun Aydoğan ile farkı açtı: 1-3. Altınordu, 82’de Hüsamettin Yener ile umutlansa da 1 dakika sonra Simon Zenke, skoru belirledi: 2-4. Ligde bir dönem zirveye oturan Altınordu, 28 puanla 18. haftayı 9. sırada kapattı. Menemen ise 19 puanla 14. sıraya yerleşti.



