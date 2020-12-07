ÖZET Altınordu-Keçiörengücü maç sonucu: 0-2

TFF 1’inci Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren 12’nci hafta mücadelesinde Altınordu evinde Ankara Keçiörengücü’ne 2-0 yenilerek liderlik koltuğunu rakibine kaptırdı. Keçiörengücü’nün gollerini 24’üncü dakikada penaltıdan ve 57’nci dakikada olmak üzere Burak Aydın kaydetti. Bu sonuçla üst üste 3’üncü galibiyetini alan zirvenin yeni sahibi Ankara Keçiörengücü puanını 24’e çıkardı. Ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren ve liderlik koltuğunu kaybeden Altınordu ise 23 puanda kaldı.

57’de işi bitirdi

Maçın önemli anları ise şu şekilde gelişti: 24’üncü dakikada Keçirörengücü’nden Barış, rakip ceza sahasında Furkan Metin’le girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Burak takımını öne geçirdi: 0-1. 57’nci dakikada Başkent temsilcisi farkı 2’ye çıkardı. Sağdan Cem’in ortasında topla buluşan Burak, ceza sahasına girip savunmayı ekarte ederek sert bir vuruşla topu köşeden filelere yolladı: 0-2.