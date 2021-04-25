(ÖZET) Altınordu - Giresunspor maç sonucu: 0-0

TFF 1. Lig’de play-off mücadelesi veren Altınordu, 32. haftaya lider giren GZT Giresunspor’la İzmir’de karşılaştı.Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan 90 dakika başladığı gibi sona erdi. Çotanaklar, kritik 2 puanı İzmir'de bıraktı, liderliği Tuzlaspor'u 2-0'la geçen Adana Demirspor'a kaptırdı.

Puanını 64'e yükselten Giresunspor, kalan 2 haftada Akhisarspor ve Tuzlaspor'la karşılaşacak. 54 puana ulaşan İzmir ekibi ise 6. sıradaki yerini korudu. Play-Off hattında yer almak isteyen Altınordu ise Tuzlaspor ve Balıkesirspor maçlarıyla sezonu noktalayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

20'nci dakikada Altınordu atağında soldan Oğulcan yerden ortaladı, kale önündeki Enis'ten önce Giresunsporlu Sadi araya girerek tehlikeyi önledi.

25'inci dakikada Metehan'ın sol çaprazdan sert şutunda savunmadan seken top kaleci Onurcan'ın kucağında kaldı.

45+1'inci dakikada Giresunsporlu Traore'nin sağ çaprazından kullandığı frikikte kaleci Erhan gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

47'nci dakikada ev sahibi ekipten Enis'in ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

55'inci dakikada soldan Giresunsporlu Eren'in pasında ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Traore kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

62'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Metehan'ın vuruşunda kaleci Onurcan topu ayağıyla kornere çeldi.

73'üncü dakikada Hayrullah'ın aşırtma pasında ceza sahasına giren Balde bekletmeden vurdu, kaleci Erhan gole izin vermedi. Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince müsabaka 0-0 sona erdi.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Serdar Diyadin (xx)

AKHİSARSPOR: Halil (xxx) - Gökmen (xx), Doğukan (xxx), Göksu (xxx), Kadir (x) (Dk. 15 Berat xx), Yusuf Cihat (xxx) (Dk. 83 İlke), Lawal (xxx), Mert (xx), Bertuğ (xxx), Çekdar (xxx) (Dk. 75 Onurcan xx), Delarge (xxx)

ALTAY: Cihan (x) - Cebrail (x) (Dk. 73 Tolga xx), İbrahim Öztürk (xx), Murat Akça (x), Mehmet Erdem (x), Scuk (x), Poko (x) (Dk. 73 Ziya xx), Kappel (xx), Mossoro (x) (Dk. 58 Regattin x), Erhan (x) (Dk. 85 Kazımcan), Deniz Kadah (x) (Dk. 58 Paixao x)

GOLLER: Dk. 54 (Pen.) Çekdar, Dk. 76 Bertuğ (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Delarge, Gökmen, Bertuğ (Akhisarspor), Murat Akça (Altay)