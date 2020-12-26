ÖZET Altay-Ümraniyespor maç sonucu: 3-1

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Altay, 16'ncı haftada konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir ekibinin gollerini 11'inci dakikada Erhan, 23'üncü dakikada penaltıdan Paixao ve 78'inci dakikada Kappel atarken, Ümraniyespor'un tek golünü 17'nci dakikada penaltıdan Okan kaydetti. Bu sonuçla üst üste 4'üncü galibiyetini alan Altay 29 puana ulaşıp averajla liderliğe yükseldi. Ümraniyespor ise 17 puanda kaldı.