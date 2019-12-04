(ÖZET) Altay - Trabzonspor maç sonucu: 1 - 2

Trabzonspor, kupa arenasına çıktı. Fırtına, 5. tur ilk maçında Altay’a konuk oldu. Galatasaray karşısında galibiyeti 90. dakikada yediği golle kaçıran Trabzonspor, TFF 1.Lig’de zor günler geçiren Altay'ı 2-1 devirdi ve tur için avantajı kaptı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 45+2'de Daniel Sturridge ve 66'da Sörloth'dan geldi.. Altay'ın tek sayısını ise 55'de penaltıdan Leandrinho'dan kaydetti. Mücadelenin rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Akyazı Stadı'nda oynanacak.

Geçen sezon çeyrek finalde Ümraniyespor’a elenen Trabzonspor, bu sene hedefe ulaşıp 9 senelik hasreti bitirmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, son olarak 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa’da oynanan finalde Fenerbahçe’yi 3-1 devirip Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Serkan Tokat (xxx), Candaş Elbil (xxx), Deniz Caner Özaral (xxx)

ALTAY: Cihan (xx) - Murat (xx), Gençer (x) (Dk. 63 İbrahim x), Erhan (x) (Dk. 46 Hüsamettin x), Özgür (xx), Cenk (xx), Mesut (xx), Alhassan (x), Tatos (x) (Dk. 46 Paxiao x), Putsila (xx), Leandrinho (xx)

TRABZONSPOR: Erce (xxx) - Serkan (xx), Avdijaj (xxx), Hüseyin (xx), Abdurrahim (xx), Fernandes (xx), Sosa (xx), Yusuf (xxx) (Dk. 82 Mikel), Abdulkadir Parmak (xxx), Ekuban (xx) (Dk. 70 Nwakaeme x), Sturridge (xx) (Dk. 62 Sörloth xx)

GOLLER: Dk. 45+2 Sturridge, Dk. 66 Sörloth (Trabzonspor) - Dk. 56 (Pen.) Leandrinho (Altay)

SARI KARTLAR: Erhan, Cenk, Alhassan (Altay)

Altay - Trabzonspor 11'ler:

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Gencer Cansev, Cenk Özkaçar, Özgür Özkaya, Al Hassan, Putsila, Tatos, Mesut Can Tunalı, Mustafa Uslu, Leandrinho

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, A. Parmak, Sosa, Avdijaj, Yusuf, Ekuban, Sturridge







