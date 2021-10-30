ÖZET | Altay - Sivasspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 11. haftasında Altay, sahasında Sivasspor 'u konuk etti. Altay - Sivasspor karşılaşması ilk yarının son bölümünde gelen gollerle 1-1 sona erdi.

Sivasspor, 38. dakikada Mustapha Yatabare'nin attığı golle öne geçerken Altay'da Daouda Bamba, 44. dakikada durumu 1-1'e getirdi.

Süper Lig'de 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandırsa da galibiyet hasreti 4 haftaya çıkan Altay, 11 maç sonunda 16 puana ulaşırken yine 4 haftadır kazanamayan Sivasspor ise 11. maçlar sonunda 12 puana yükseldi.

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Maçtan dakikalar

5. dakikada Altay'da Ahmed Rayyan, ceza sahası içinde vuruşunu yaparken Ali Şaşal, topu çıkarmayı başardı.

10. dakikada Sivasspor'un soldan kullandığı kornerde Yatabare, ön direkte topa dokunurken kaleye giden vuruşu Ahmed Rayyan çıkardı.

13. dakikada Pinares'in savunma arkasına etkili pasına Rayyan hareketlenirken Ali Şaşal, zamanında çıkarak topu kontrol etti.

14. dakikada Altay'da ceza sahası içi sağ çaprazda Rayyan'ın pası sonucunda topla buluşan Kappel, topu sol ayağına çekerek vuruşunu yaparken top üstten dışarı gitti.

31. dakikada Gradel'in sağ kanattan kullandığı duran topta Kayode'nin kafa vuruşu auta gitti.

Sivas'tan müthiş fırsat!

17. dakikada Sivasspor'da sol kanattan yapılan ortada Kayode, altı pasta istediği vuruşu yapamazken Lis'den döndü. Dönen topta Yatabare'nin altı pas içinden yaptığı vuruş, ağlara gidecekken Kayode'nin suratına çarparak geri döndü. Kayode'den dönen topa da Faycal Fajr'ın vuruşu yandan dışarı gitti. Fajr'ın pozisyonuna ilişkin penaltı incelemesi sırasında ise VAR'dan ilk anda Kayode'nin az farkla ofsayt pozisyonunda oduğu kararı verildi.

GOL | 38. dakikada Sivasspor'da Max Gradel'in sağ kanattan yaptığı ortada Yatabare'nin altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.

GOL | 44. dakikada Uğur Çiftçi'nin geri pasında kaleci Ali Şaşal, topu istediği gibi uzaklaştıramayınca topu kazanan Altay'da Bamba'nın sol çaprazdan yaptığı vuruş beraberliği getirdi: 1-1.

Altay - Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Altay'da Pinares'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı etkili vuruş az farkla auta gitti.

67. dakikada Kappel'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruş savunmaya çarparak az farkla kornere gitti.

75. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında topu uzaklaştırmak isterken Goutas'ın yaptığı ters vuruş kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

82. dakikada Sivasspor'da sağ kanattan yapılan ortada altı pas üzerinde bomboş kalan Leke James, gelişine istediği gibi bir vuruş yapamadı.

86. dakikada savunma arkasına atılan topta Paixao'nun dar açıdan yaptığı vuruş direğe çarparak dışarı gitti.

87. dakikada Altay'da sol kanattan yapılan ortada Paixao'nun arka direğe gönderdiği topa Erhan'ın yaptığı vuruş Uğur'a çarparak kornere gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Altay - Sivasspor karşılaşması 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Bahtiyar Birinci, Ata Yıldırım

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, İbrahim Öztürk, Björkander (Dk. 62 Özgür Özkaya), Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Zeki Yıldırım), Bamba (Dk. 54 Erhan Çelenk), Pinares (Dk. 89 Thaciano), Ahmed Rayan (Dk. 46 Paixao)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Azubuike (Dk. 59 Sefa Yılmaz), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90 2 Ulvestad), Kayode (Dk. 73 Cofie), Gradel, Yatabare (Dk. 73 James)

Goller: Dk. 38 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Bamba (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 55 Zeki Yıldırım, Dk. 61 Thiam, Dk. 77 Poko, Dk. 90 Cebrail Karayel (Altay), Dk. 77 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 78 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Fotoğraflar: Gökay Akın