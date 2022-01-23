ÖZET | Altay - Konyaspor maç sonucu: 0-1
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında Konyaspor, Altay'ı deplasmanda 1-0 yendi. Konyaspor'a 3 puanı kazandıran golü, 68. dakikada penaltıdan Ahmed Hassan attı. Ligde 2. sırada bulunan Konyaspor puanını 45'e yükseltti, Altay ise 18 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig 'de 23. hafta maçında Konyaspor , Altay'ı deplasmanda 1-0 yendi. Konyaspor'a 3 puanı kazandıran golü, 68. dakikada penaltıdan Ahmed Hassan attı. Ligde 2. sırada bulunan Konyaspor puanını 45'e yükseltti, Altay ise 18 puanda kaldı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1485240946405122053
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada sol kanattan Bytyqi’nin ceza yayına yerden çıkardığı topa gelişine vuran Endri’nin pozisyonunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
3. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında kaleci Sehic’in önde olduğunu gören Pinares, kaleye aşırtma şut denedi ancak top az farkla yandan dışarı gitti.
31. dakikada Konyasporlu Bytyqi, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye vurdu. Kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.
43. dakikada ceza sahası yayı önünden serbest vuruş kullanan Altay’da, Pinares’in şutu kaleci Sehic’den döndü. Topu önünde bulan Rayan, şut atmak istese de savunma engel oldu.
45+4. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan pozisyonda Bytyqi'nin vuruşu savunmadan döndü. Sol direk önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Hassan'ın şutunu ise kaleci Lis kornere çeldi.
50. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Bytyqi’nin arka direğe kestiği ortaya kafa vuruşu yapan Michalak’ın pozisyonunda top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
61. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında savunmadan seken topu ceza sahası çizgisi üzerinde kontrol eden Soner, yerden şutunu gönderdi ancak kaleci Lis uzanarak topu kurtardı.
66. dakikada Altay ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyona topa elle müdahale eden Pinares, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.
68. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Hassan, topu filelerle buluşturdu. 0-1
79. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Thiam’ın pasıyla ceza sahası yayı sol çaprazında topla buluşan Murat, kaleye yerden şutunu gönderdi. Kaleci Sehic sağ köşeye uzanarak topun sahibi oldu.
88. dakikada orta alandan atak yapan Konyaspor’da Soner’in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Hassan, plase vuruşla topu kaleye gönderdi anca meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla oyun alanını terk etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Abdukerim Bitigen xx, Candaş Elbil xx, Murat Ergin Gözütok xx
Altay: Lis xx, Tolga x, Murat xx (Özgür dk. 90 ?), Eric x, Naderi xx, Ceyhun x (Deniz dk. 73 x), Zeki xx (Kazımcan dk. 61 x), Pinares x, Kappel xx, Rodriguez x (Thiam dk. 61 x), Rayan x(Bamba dk. 73 x)
Yedekler: Cihan, Cem, Paixao, Tugay, Eren
Teknik Direktör: Mert Nobre
Konyaspor: Sehic xx, Barış xx (Oğulcan dk. 90 ?), Adil x (Musa dk. 29 x), Abdülkerim xx, Guilherme xx, Amir xx, Soner xx, Endri xx (Mpoku dk. 64x), Michalak xx, Bytyqi xx, Hassan xxx
Yedekler: Erten, Anicic, Nafican, Hüseyin, Ahmet, Mehmet
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Hassan (dk. 68 pen.) (Konyaspor)
Kırmızı Kart: Pinares (dk. 66)(Altay)
Sarı Kartlar: Ceyhun, Kappel (Altay), Sehic (Konyaspor)
İHA