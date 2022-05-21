(ÖZET) Altay - Kasımpaşa maç sonucu: 2-4

Süper Lig 'in son ve 38. haftasında bir alt lige düşmesi kesinleşen Altay ile son dönemin en formda takımı Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini yenerek taraftarına veda maçında galibiyet hediye etmeyi hedefliyordu. Ancak Kasımpaşa sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve sezonu 3 puanla kapattı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Eysseric (2) ve Umut Bozok (2) kaydetti. Ev sahibi Altay'ın gollerini ise tecrübeli savunmacı İbrahim Öztürk ve sezonun flaş isimlerinden Kappel penaltıdan attı.

Alınan bu sonuçla Kasımpaşa sezonu 53 puanla bitirdi, Altay ise 34 puanla Süper Lig'e veda etti.

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Maçtan dakikalar

Mücadelenin 10. dakikasında tehlikeyi yaratan taraf Altay oldu. Soldan kullanılan uzun taç atışında kale önünde topu kontrol eden Poko, pasını Ceyhun’a vermek istedi ancak defans tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Kasımpaşa golü buldu ancak VAR'ın uyarısıyla gol geçerli sayılmadı. Hajradinovic'in harika ara pasıyla suvanma arkasına sarkan Fall, ceza sahası sağ çarprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve uzak direğe doğru şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR kontrolü sonrası pozisyonda ofsayt olduğu belirlendi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Altay'dan tehlikeli ataklar

Mücadelenin 26. dakikasında Altay'da Kazımcan, sol kanatta ceza sahasına girmeden çok iyi ortaladı, Kappel'in dokunamadığı top kaleci Erdem'de kaldı.

Maçta dakikalar 31'i gösterdiğinde Altay direği geçemedi. Altay'ın sol kanatta kazandığı köşe vuruşunu Rodriguez öne direğe doğru kesti, top di,reğe çarparak dışarıya çıktı.

Eysseric gol perdesini açtı

GOL | Mücadelenin 35. dakikasında Kasımpaşa, Valentin Eysseric'in golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'nin sol çarprazda, ceza sahasının hemen önünden kazandığı serbest vuruşu Eysseric kullandı, top kalecinin sağında tam köşeye gitti ve ağlarla buluştu.

Umut Bozok gollerine devam etti

GOL | 42. dakikada Kasımpaşa Umut Bozok'un golüyle maçta skoru 2-0'a getirdi. Eysseric'in ara pasını penaltı noktasının hemen sağında kontrol eden Umut Bozok, bekletmeden kalecinin sağına vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.

45. dakikada Altay gole çok yaklaştı. Kappel, savunma arkasına sarktı ve akleci ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Kaleci Erdem gole izin vermedi ve başarılı bir kurtarışa imza attı.

İbrahim Öztürk farkı 1'e indirdi

GOL | 45+1. dakikasında Altay'da İbrahim Öztürk sahneye çıktı ve skoru 2-1 yaparak takımı adına maçtaki farkı 1'e indirdi. Altay'da Ceyhun Gülselam'ın sağ kanattan uzak direğe doğru yaptığı ortaya İbrahim Öztürk kafa ile vurdu ve kalecinin üstünden geçen top uzak köşede ağlarla buluştu. Kasımpaşa filelerini havalandıran İbrahim Öztürk (40 yaş 334 gün), Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

İbrahim Öztürk'ün golü aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi ve Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile ekipler soyunma odasının yolunu tuttular.

Eysseric yine sahnede

GOL | Maçın 50. dakikasında Kasımpaşa, Eysseric'in golüyle skoru 3-1' getirdi. Başarılı futbolcu aynı zamanda karşılaşmadaki 2. golünü de kaydetmiş oldu. Fall ceza sahası sağ çarprazdan içeriye çevirdi, Eysseric penaltı noktasının hemen gerisinden sert vurdu ve top kalecinin solundan ağlarla buluştu.

Umut Bozok gol krallığına koşuyor

GOL | 63. dakikada Kasımpaşa adına sahneye çıkan isim Umut Bozok oldu ve skoru 4-1'e getirdi. Başarılı futbolcu böylece maçtaki 2. golünü kaydetti ve Süper Lig'de gol krallığı yarışında 20 golle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Hajradinovic'in nefis pasını ceza sahası sağ çaprazda, altı pasın önünde kontrol eden Umut Bozok, tek vuruşla yakın direk dibinden ağları buldu.

Penaltı ve gol

GOL | 81. dakikada Altay Kappel'in penaltıdan attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Efe kafa ile topu indirdi, Travnik elle oynayınca maçın hakemi penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Kappel, kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Altay'ı 4-2 mağlup etti.

Altay - Kasımpaşa maçı 11'leri

Altay: Cihan, Ceyhun, Kappel, Rodriguez, Thaciano, Poko, Kazımcan, Thiam, Eren, Efe, İbrahim Öztürk

Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Harun, Feyzi, Hadergjonaj, Doğucna, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Fall, Umut



