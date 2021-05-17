ÖZET | Altay - İstanbulspor maç sonucu: 3-2

Spor Toto 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı Play-Off etabında yarı final heyecanı Altay-İstanbulspor maçıyla başladı. Mustafa Denizli yönetimindeki Altay evinde İstanbulspor'u 3-2 yendi ve rövanş öncesi avantajlı taraf oldu. Maça golle başlayan Altay, 3.dakikada Kappel ile öne geçti. İstanbulspor, Onur Ergün'ün penaltısı ile beraberliği yakaladı. Altay, Paixao'nun golleriyle 3-1 öne geçerken İstanbulspor, Onur Ergün'ün yine penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.

Bu karşılaşmanın rövanşında iki ekip 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaşacak. Bu sezon ligde oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1’lik skorlarla İstanbulspor kazanmıştı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk (Dk. 75 Berkay Sülüngöz), Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 68 Cebrail Karayel), Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan), Poko, Scuk, Ziya Alkurt (Dk. 68 Erhan Çelenk), Regattin (Dk. 75

Mossoro), Paixao

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil (Dk. 63 Eslem Öztürk - Dk. 71 Egehan Gök), Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Abazaj, Melih Kabasakal, Uygar Mert Zeybek (Dk. 71 İbrahim Yılmaz), Levent Ayçiçek (Dk. 90 Ethemi), Onur Ergün, Mirkan Aydın (Dk. 90 Berkay Görmez)

Goller: Dk. 2 Kappel, Dk. 14 (Penaltıdan) ve 43 Paixao (Altay), Dk. 10 ve 83 Onur Ergün (Penaltılardan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Mehmet Yeşil, Dk. 47 Ali Yaşar (İstanbulspor)





Maçtan dakikalar

GOL! 3.dakikada Kappel sağ çaprazda topu aldı, rakibini geçip sol ayağıyla plase bir vuruş yaptı ve golü attı. 1-0

PENALTI! 8.dakikada hakem Arda Kardeşler VAR incelemesi sonucu ceza sahasında yaşanan elle oynama ihlalini belirledi ve penaltı kararı verdi

GOL! 10.dakikada İstanbulspor, Onur Ergün'ün penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı

PENALTI! 12.dakikada hakem Arda Kardeşler, ceza sahasında Regattin yerde kaldı pozisyonun ardından penaltı kararı verdi

GOL! 14.dakikada Altay, Paixao'nun penaltı golüyle durumu 2-1 yaptı

SARI KART! İstanbulspor'da Mehmet Yeşil hakemden sarı kart gördü

GOL! 43.dakikada Altay, Paixao'nun golüyle durumu 3-1 yaptı. Sağ kanattan yapılan ortayı kaleci Alperen iyi uzaklaştıramadı kale sahasında dokunan Marco Paixao golü attı

SARI KART! 47.dakikada İstanbulspor'dan Ali Yaşar hakemden sarı kart gördü

51.dakikada Paixao ortaladı Ziya Alkurt kafayı vurdu ancak top kaleci Alperen'de kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada Altay'da Ziya ve Mehmet Erdem çıktı yerlerine Erhan ve Cebrail girdi

71.dakikada oyuna sonradan giren Erhan Çelenk çaprazdan vurdu top yandan auta gitti

PENALTI! 82.dakikada İstanbulspor penaltı kazandı

GOL! 84.dakikada İstanbulspor, Onur Ergün'ün penaltı golüyle durumu 3-2 yaptı. İstanbulspor böylece farkı 1'e indirdi

ALPEREN ÇIKARDI! 85.dakikada Tolga Ünlü uzak mesafeden vurdu kaleci Alperen son anda topu çıkardı

Mücadeleyi Altay 3-2 galip tamamladı





Maçtan notlar

TFF 1’inci Lig’de İzmir’de Altay ile İstanbulspor arasındaki Play-Off yarı final ilk maçında Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımın ideal 11’inde tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam sol kanatta Ziya’yı sahaya sürerken, Erhan yedek soyundu.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı önderliğindeki İstanbulspor’da son olarak deplasmanda oynanan Ankaraspor maçında ilk 11’de yer alan Emrecan kadroda yer almazken, Mehmet Uslu, Eslem ve Ali Dere yedek soyundu. Bu futbolcuların yerine Ali, Onur, Melih ve Mehmet Yeşil 11’de görev yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından bazı Altaylı taraftarlar Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nın dışında toplanırken, emniyet güçleri taraftarların stadyuma yaklaşmasına izin vermedi. Görevli olarak akredite edilen Altaylılar ise numaralı tribünde tezahüratlar yaparak takımlarına destek verdi. Stat hoparlöründen sık sık çalınan Altay Marşı’na Altay’ı destekleyenler eşlik etti. Az sayıda kişi de İstanbulspor’u destekledi. Protokol tribünün tamamen doldu.

Ligde şampiyon olarak adını Süper Lig’e yazdıran Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak protokol tribününde yer alırken, siyah-beyazlı takımı CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve Bedri Serter, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yalnız bırakmadı. Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, İZVAK Başkanı Ali Erten ve Nazilli Belediyespor’u 3’üncü Lig’de şampiyon yapan Teknik Direktör Mesut Toros da müsabakayı izleyenler arasındaydı.



