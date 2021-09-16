ÖZET Altay - Göztepe maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 5. haftasında İzmir derbisinde Altay, Göztepe 'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Göztepe'nin gpşünü Soner atarken Altay'ın gollerini Kappel ve 90+3.dakikada Paxiao kaydetti. Altay'da Thaciano bir penaltıdan yararlanamadı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Cebrail Karayel'in ceza sahası dışında Soner'i geçtikten sonra kaleye gönderdiği sert şutta, top yandan dışarı çıktı.

15. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda, kaleci Lis topu kornere çeldi.

19. dakikada ceza sahası içinde Obinna ile ikili mücadelede yerde kalan Kappel'in pozisyonunda hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

21. dakikada penaltı atışı kullanan Thaciano, topu auta gönderdi.

22. dakikada Halil Akbunar'ın Thiam'ın müdahalesiyle Altay ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler, önce ofsayt kararı verdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun ofsayt olmadığını tespit edip, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltıyı kullanan Soner Aydoğdu, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada sağ kanattan Rodriguez'in kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Kappel'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 1-1.

85. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Soner'in şutunda, kaleci Lis topu kornere gönderdi.

88. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Arslanagic'in kafa vuruşunda, kaleci Lis topu iki hamlede kontrol etti.

90+3. dakikada Altay öne geçti. Ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla buluşan Paixao'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altay, İzmir derbisinde gülen taraf oldu.

Takım kadroları

Altay: Lis, Murat Akça, Cebrail, Naderi, Zeki, Poko, Thaciano, Rodriguez, Thiam, Bamba, Kappel

Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan Emir, Tijanic, Kerim Alıcı, Soner, Obinna, Lourency, Cherif Ndiaye, Halil

Altay - Göztepe maçından notlar

İzmir'in iki köklü kulübü Altay ile Göztepe, Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Süper Lig'de en son 8 Şubat 2003 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan derbide Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. İki İzmir ekibi o sezon küme düşme acısı yaşayıp daha sonraki yıllarda alt liglere sürüklenmelerine rağmen son yıllarda yaşadıkları çıkışla tekrar Süper Lig'de buluşmayı başardı.

Altay ve Göztepe arasındaki son derbi ise 18 Şubat 2015'te 2'nci Lig'de oynanmış ve 2-2'lik skorla sona ermişti. Son derbide forma giyen Göztepeli Halil Akbunar, takım kaptanı olarak bugün oynanan müsabakada da ilk 11'de yer aldı. İki takım bu karşılaşma öncesine kadar liglerde 56 kez karşılaşırken, siyah-beyazlılar 22, sarı-kırmızılılar 13 galibiyet aldı. Bu derbilerde 21 kez eşitlik bozulmadı.

Altay'da sakatlıkları bulunan Şilili 10 numara Cesar Pinares ile Mısırlı forvet Ahmed Rayan kadroda yer almadı. Göztepe'de ise tedavileri süren sağ bek Murat Paluli ile Boşnak stoper Marko Mihojevic forma giyemedi. Siyah-beyazlılarda Pinares'in yokluğunda Thaciano görev alırken, kesik yiyen İbrahim'in yerine Zeki ilk 11'de sahaya çıktı. İlk kez şans bulan Zeki, kaptan olarak sahada yer aldı. Göztepe'de ise Murat'ın yokluğunda Kerim oynarken, Jahovic'in yerine Tijanic 11'de şans buldu.

Daha önce Göztepe forması giyen iki Altaylı futbolcudan Poko eski takımına karşı ilk 11'de görev alırken, Deniz Kadah yedek soyundu. Altay altyapısından yetişen Göztepeli Atakan Çankaya da yedek kulübesinde yerini aldı.

Altay-Göztepe derbisine Altaylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlılar kendilerine ayrılan kontenjanı doldururken, pandemi kuralları gereği Göztepe taraftarları stadyuma alınmadı. Altay taraftarları ezeli rakiplerinin aleyhine tezahüratlarda bulundu

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Altay'ın eski başkanlarından Aslan Savaşan, İZVAK Başkanı Ali Erten ve Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı protokol tribününden izledi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise stadyuma gelmedi.