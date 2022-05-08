ÖZET Altay - Giresunspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 36. haftasında küme düşmesi kesinleşen Altay ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Giresunspor'un golünü Umut atarken Altay'ın golünü Kappel attı.

Maçtan önemli dakikalar

Altay - Giresunspor maçı başladı.

13. dakikada Poko'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kappel'in şutunu kaleci Onurcan iki hamlede kontrol etti.

Umut Nayir'la Giresun öne geçti

29. dakikada Altay kalesinde yaşanan karambolde Muhammed'in kafa vuruşunu kaleci Cihan güçlükle çeldi ancak top yine Giresunlu futbolcularda kaldı. Flavio'nun son olarak çevirdiği topa Umut Nayir dokundu, kaleci Cihan yine çıkardı ancak Giresunlu oyuncular topun çizgiyi geçtiğini iddia etti. Daha sonra VAR'ın kararıyla Cüneyt Çakır orta sahayı gösterdi ve Giresunspor deplasmanda 1-0 öne geçti.

36. dakikada Martin Rodriguez'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rayan'ın uzak kale direğine yapmış olduğu vuruş direğe çarparak auta gitti.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

49'da Şilili orta saha Martin Rodriguez'in ceza sahasına ortasında Kappel'in gelişine şutunu kaleci Onurcan çıkardı. Pozisyonun ardından Cüneyt çakır ofsayt kararı verdi.

İkinci yarıda Altay gol için ataklarını artırdı. 54. dakikada Rodriguez çizgi üzerinde rakibine şık bir çalım attı ve sonrasında ceza sahasına girerken Zeki'ye pas verdi ancak deneyimli futbolcunun şutu dışarı gitti.

Kappel bu haftayı da boş geçmedi

59. dakikada Cebrail'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Kappel kafa ile vurdu ve topu ağalara gönderdi. Geçen hafta da golle buluşan Surinamlı futbolcu serisine devam etti: 1-1

Onurcan'dan müthiş kurtarış!

71. dakikada Perez'in hatası sonrası Poko'nun savunma arkasına pasında topla buluşan Kappel ceza sahasına girdi, şutunu çekti ancak Onurcan başarılı oldu.

87. dakikada Thaciano'nun kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü!

Giresunspor 90+2'de golü buldu ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kalan dakikalarda gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Altay-Giresunspor 11'ler

Altay: Cihan, Cebrail, Björkander, Thiam, Kazımcan, Poko, Zeki, Torrejon, Thaciano, Rayan, Kappel

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Alexis, Sergen, Emre, Traore, Flavio, Chiquinho, Muhammed, Diabate, Umut

Altay - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Yukatel Kayserispor'dan 1 puan almasıyla ligden düşmesi kesinleşen Altay'ın 33 puanı bulunuyor. İzmir temsilcisi, kalan 3 maçı kazanarak lige veda etmeyi amaçlıyor.

Karadeniz temsilcisi GZT Giresunspor ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda topladığı 43 puanla 15. sırada yer alıyor.

Geçen hafta Adana Demirspor'u 2-0 yenerek ligde kalmayı garantileyen Giresunspor, Altay müsabakasını da kazanmayı hedefliyor.

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı sonrası takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdüren Erol Can Akdağ, karşılaşmada forma giyemeyecek.