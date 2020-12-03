ÖZET Altay-Giresunspor maç sonucu: 1-1

TFF 1’inci Lig’de Altay evinde çıktığı 7’nci hafta erteleme maçında Giresunspor’la 1-1 berabere kaldı. Giresunspor’un golünü 31’de Caner Hüseyin atarken, konuk ekipte Sergen 82’de kendi filelerini sarstı. Bu sonuçla iki takım da 17 puana yükselirken Altay 7’nci sırada, Giresun 8’inci basamakta kaldı. Koronavirüs ve deprem felaketinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Altay zirve yarışında ‘Ben de varım’ mesajı yolladı.

Tartışmalı gol!

31’de Giresunspor tartışmalı bir pozisyonun ardından öne geçti. Altaylı İbrahim, Giresunsporlu Eren’le girdiği ikili mücadele sonrası kendini yerde buldu. Eren, yerden kalkamayan rakibinden özür dilerken Hakem Caner Ak pozisyonu devam ettirdi. Topu kapan Tavares’in pasında ceza sahasındaki Caner Hüseyin, iki rakibinin arasından şık bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-1. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ve futbolcuların itirazları kararı değiştirmedi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Son anlar nefes kesti

56’da Altay’dan Ziya’nın vuruşunda top üst direkten çıktı. 82’de Altay’ın soldan kazandığı serbest vuruşta Ziya ceza sahasına kesti, Sergen ters bir vuruşla topu kendi filelerine yolladı: 1-1. 86’da Giresunsporlu Himmet ceza sahası dışından vurdu, top yan direkten döndü. Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.