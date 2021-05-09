ÖZET | Altay - Bandırmaspor maç sonucu: 4-3

Spor Toto 1.Lig 34.hafta maçında Altay evinde Bandırmaspor'u 4-3 yendi. Play-Off'u daha önceden garantileyen Mustafa Denizli'nin ekibi böylece puanını 63 yaptı ve normal sezonu 5.sırada bitirdi. Altay, Süper Lig'e çıkma yarışında İstanbulspor ile eşleşti.

Altay’la İstanbulspor arasındaki Play-Off yarı final ilk maçı 17 Mayıs Pazartesi günü İzmir’de rövanş ise 21 Mayıs Cuma günü İstanbul’da oynanacak.

Altay adına maça damga vuran isim Eren Erdoğan oldu. Genç oyuncu ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı. Eren ikinci yarıda bir penaltıdan faydalanamadı

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İlk 20 dakikada 3-0 geriye düşen Bandırmaspor skoru eşitlemeyi başardı. Bandırmaspor adına golleri Mehmet Yiğit, Doğan Can Kavas ve Abdurrahim Dursun kaydetti. maçın son anlarında Ziya Alkurt, ev sahibi takıma galibiyeti getirdi. Konuk takım sezonu 42 puanla 11.sırada bitirdi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Cemil Tunç, Mehmet Akıncı

ALTAY: Stackhowiak - Tolga, Berkay, Çağlar, Cebrail (Dk. 80 Scuk), Rıdvan (Dk. 79 Murat), Ziya, Zeki, Eren (Dk. 79 Mossoro), Kazımcan (Dk. 72 Kappel), Deniz

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Kurtuluş (Dk. 16 Gökhan) - Orhan, Mehmet, Fırat, Abdurrahim, İshak (Dk. 12 Rayo), Doğan Can, Selçuk, Erkan (Dk. 64 Vital), Del Valle (Dk. 64 Mert Ali), Rahmi Anıl (Dk. 64 Pote)

GOLLER: Dk. 7 Deniz, Dk. 13 ve Dk. 20 Eren, Dk. 90+4 Ziya (Altay) - Dk. 33 Mehmet, Dk. 56 Doğan Can, Dk. 67 Abdurrahim (Bandırmaspor)





Maçtan dakikalar

4’üncü dakikada Bandırmaspor ceza sahasında Deniz Kadah, Mehmet'in müdahalesiyl yerde kalınca, hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi. Deniz’in penaltı vuruşunda kaleci Kurtuluş’un çeldiği top üst direkten döndü.

7’nci dakikada kaleci Kurtuluş’a baskı yapan Eren’in ayağından seken top Deniz’in önüne düştü. Deniz meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

13’üncü dakikada sağdan ceza sahasına giren Cebrail’le kaleci Kurtuluş arasında sıkışan topu önünde bulan Eren, topu ağlara yolladı: 2-0.

20’nci dakikada soldan Ziya’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren, çok sert vurdu: 3-0.

33’üncü dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde son dokunan Mehmet Yiğit oldu: 3-1.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

46’ncı dakikada kaleci Gökhan, ceza sahasında Eren’e yaptığı faulle penaltıya neden oldu. Penaltı vuruşunu Ziya, Eren’e bıraktı. Eren’in vuruşunda kaleci Gökhan’ın çeldiği meşin yuvarlak üst direkten döndü.

56’ncı dakikada sağdan Selçuk’un kullandığı kornerde iyi yükselen Doğan Can kafayla topu filelere gönderdi: 3-2.

67’nci dakikada Bandırmaspor skora denge getirdi. Sağdan Orhan kesti, arka direkte Abdurrahim kafayı vurdu, top ağlara gitti: 3-3.

83’üncü dakikada Altay mutlak golden oldu. Selçuk’un hatalı pasında topla buluşan Mossoro ceza sahasına girip, bomboş pozisyondaki Ziya’yı gördü. Ziya zoru başararak topu kale yerine auta yolladı.

90+4’üncü dakikada sağdan Tolga’nın ortasında arka direkte Ziya kafayla maçın skorunu belirledi: 4-3.



