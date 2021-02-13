(ÖZET) Altay-Ankara Keçiörengücü maç sonucu: 0-4

TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyetle Süper Lig hedefinden uzaklaştıktan sonra geçen hafta son sıradaki Eskişehirspor'u 5-0 mağlup eden Altay, yeni teknik direktörü Osman Özköylü yönetimindeki ilk sınavda Ankara Keçiörengücü'ne evinde farklı mağlup oldu: 0-4. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 31 ve 76'ıncı dakikalarda Barış Alper, 45+3'üncü dakikada Cem ve 90+4'te Süleyman attı. Altay'da Zeki, 52'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ligde ilk yarıda bir ara liderlik koltuğunda oturan İzmir temsilcisi, bu skorla 35 puanla ilk 2 hattının 8 puan gerisinde, Play-Off barajının da dışında kaldı. Keçiörengücü ise puanını 37'ye çıkarıp yeniden ilk 6 içine yerleşti.

Süper Lig hedefi için yıldızlar topluluğu kadro kuran siyah-beyazlılarda devre arasında kadroda dahil olarak geçen hafta ilk 11'de forma giyen eski Göztepeliler Mossoro ve Deniz Kadah bu kez mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, Poko kadroda yer almadı. Ara transfer döneminde gelen isimlerden Mehmet Erdem yine ilk 11'de görev yaparken Yusuf kulübede bekledi.

1'inci dakikada gelişen konuk ekip atağında sol kanattan Barış Alper'in ortasına Cem'in gelişine şutu kaleci Cihan'da kaldı.

21'inci dakikada Altay gole yaklaştı. Erhan'ın sol kanattan ceza alanına taşıdığı meşin yuvarlağı Kappel ceza sahasındaki karambolde öne çıkan kaleci Metin'in üzerinden aşırtmak istedi, üstten aut.

31'inci dakikada Keçiörengücü öne geçti. Barış Alper ceza sahasına girerken çok sert vurdu, top yan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

35'inci dakikada Altaylı Paixao ceza alanı dışından müthiş vurdu, kaleci Metin aynı güzellikte uçarak topu çıkarıp gole engel oldu.

45+3'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Sol çaprazda sıfıra inen Soner'in ortasında ceza sahasında Cem dokunup Cihan'ı avladı: 0-2.

İlk yarı bu skorla bitti.

52'nci dakikada Altay 10 kişi kaldı. Zeki, Keçiörengücü hızlı hücumunda kaleye doğru hareketlenen Cem'i düşürdü. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy son adam olduğu gerekçesiyle Zeki'yi direkt kırmızı kart gösterdi.

53'üncü dakikada Fatih Selimhan'ın kullandığı serbest vuruşu Cihan son anda çıkardı.

65'inci dakikada Mossoro'nun sağ kanattan kullandığı kornerden gelen topta arka direkte Berkay'ın yakın mesafeden şutunu Metin çıkardı. Metin'in tekrar tamamlamak istediği top auta çıktı.

76'ncı dakikada sol kanattan hareketlenen Barış Alper, ceza alanına girmeden topu öne çıkan kaleci Cihan'ın üzerinden ağlara yolladı: 0-3.

90+4'üncü dakikada Altay defansının uzaklatıramadığı son atakta Süleyman topu ağlarla buluşturup skoru ilan etti: 0-4.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Murat Şener (xx), Suat Güz (xx)

ALTAY: Cihan (x) - Rıdvan (x) (Dk. 46 Mossoro xx), Berkay (x), İbrahim Öztürk (xx) (Dk. 25 Lokman x), Mehmet Erdem (x), Kappel (xx) (Dk. 59 Regattin xx), Scuk (x) (Dk. 78 Yekta x), Thiam (xx), Erhan (xx) (Dk. 78 Ziya xx), Zeki (x), Paixao (xx)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xxx) - Mehmet Tayfun (xx) (Dk. 79 Ogün xx), Mert (xxx), Fatih Selimhan (xxx), Soner (xxx), Issah (xxx) (Dk. 60 Mustafa xx), Cem (xxx) (Dk. 80 Kone xx), Uğur (xx), Süleyman (xxx), Barış Alper (xxxx) (Dk. 79 İrfan xx), Eze (xx)

GOLLER: Dk. 31 ve Dk. 76 Barış Alper, Dk. 45+3 Cem, Dk. 90+4 Süleyman (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Cem, Süleyman, Fatih Selimhan (Keçiörengücü)

KIRMIZI KART: Dk. 52 Zeki (Altay)

DHA