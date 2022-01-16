ÖZET | Altay - Alanyaspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig 'de 21. hafta maçında Altay'la Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor rakibini deplasmanda 2-0 yenerek 3 puana uzanan taraf oldu. Francesco Farioli yönetiminde Alanyaspor son iki haftada 4 puan topladı.

Alanyaspor'un gollerini 26. dakikada Emre Akbaba ve 80. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Altay’da, Murat Akça’nın kafa vuruşunu kaleci Marafona kornere çeldi. Aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanan siyah-beyazlılarda bu kez Eric, ceza sahası içinde topu kafa vuruşuyla kaleye gönderdi ancak üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

9. dakikada orta alandan gelişen Alanyaspor atağında Efkan’ın uzun pasında defans arkasına sarkan Efecan, kaleciyle karşı karşıya kalarak vuruşunu yaptı ancak kaleci Lis gole izin vermedi.

GOOOL | 26. dakikada orta alandan hızlı hücuma çıkan Alanyaspor’da, Efecan’ın pasında Eduardo, topu bekletmeden penaltı noktasına doğru gönderdi. Topla buluşan Emre Akbaba, şık bir vuruşu ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada sol çaprazdan Pinares ile serbest vuruş kullanan Altay’da, Thiam ceza sahası içinde kafa vuruşu yapsa da top sol direk dibinden oyun alanını terk etti.

33. dakikada orta alandan gelişen Alanyaspor atağında Novais, ceza sahası yayı üzerinden kaleyi denedi ancak meşin yuvarlak kaleci Lis’ten döndü. Altı pas içinde topu önünde bulan Emre Akbaba, bir şut daha gönderdi, kaleci Lis bu pozisyonda da gole izin vermedi.

45+1. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Pinares'in ortasına ceza sahası için yükselerek kafa vuruşu yapan Thaciano'nun pozisyonunda kaleci Marafona uzanarak topun sahibi oldu.

İkinci yarı başladı...

61. dakikada Alanyaspor'da Borja topu kendi ağlarına gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GOOOL - 80. dakikada Oğuz Aydın skoru 2-0'a çıkartan golü kaydetti. Oğuz bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.

90+2'de Emre Akbaba ile Alanyaspor 3. gole yaklaştı ancak şutu dışarıya çıktı.

Altay - Alanyaspor 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Davidson

Altay: Lis, Pinares, Ceyhun, Bamba, Kazımcan, Thiam, Kappel, Naderi, Murat Akça, Björkander, Thaciano



