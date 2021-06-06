ÖZET | Almanya U21 - Portekiz U21 maç sonucu: 1-0

U21 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile Portekiz kupanın sahibi olmak için mücadele verdi. Slovenya'nın Ljubijana kentinde oynanan mücadeleyi kazanan Panzerler, şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Almanlar, 49. dakikada Lukas Nmecha'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Portekiz'in son dakikalardaki beraberlik çabası sonuç vermedi ve mücadele Panzerler'in üstünlüğüyle sona erdi.

Böylece Almanya, tarihindeki 5. finalindeki 3. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.







