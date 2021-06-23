(ÖZET) Almanya - Macaristan maç sonucu: 2-2

EURO 2020'de Macaristan, ölüm grubu olarak lanse edilen Fransa, Portekiz ve Almanya'nın bulunduğu F Grubu'ndan bir üst tura çıkmaya çok yakındı ancak Almanlar maçın son anlarında bulduğu beraberlik golüyle üst tura çıkmayı başardı.

Maçın henüz 11. dakikasında Sallai'nin asistinde Adam Szalai Almanya filelerini havalandırdı ve Macaristan'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra yüksek topa sahip olma yüzdesine rağmen Almanya ilk yarıda golü bulamadı ve devre 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda da baskı kuran Almanya'ya karşı Macaristan müthiş bir savunma direnci gösterse de 66. dakikada Gulacsi'nin hatasında genç futbolcu Kai Havertz topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi: 1-1

Henüz golün anonsu bile yapılmadan Macaristan Panzerler'in holüne karşılık verdi! Almanya yarı sahasında topla buluşan Adam Szalai'nin havadan gönderdiği topa Andras Schafer defansın ve Neuer'in müdahalesine rağmen golü buldu ve Macaristan'ı yeniden öne geçirdi.

Almanya vazgeçmedi!

Almanlar için her şey bitti derken 84.dakikada Loyuna sonradan giren Leon Goretzka bir kez daha beraberliği getirdi ve bu skorla Almanya zor da olsa bir üst tura yükseldi.