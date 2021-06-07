ÖZET | Almanya - Letonya maç sonucu: 7-1

Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden olan Almanya, hazırlık maçında karşılaştığı Letonya'yı 7-1 gibi flaş bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Panzerlerin gollerini, 19. dakikada Gosens, 21. dakikada İlkay Gündoğan, 27. dakikada Thomas Müller, 39. dakikada Roberts Ozols (k.k.), 45. dakikada Serge Gnabry, 50. dakikada Timo Werner ve 76. dakikada Leroy Sane kaydetti. Letonya'nın tek sayısı ise 75. dakikada Aleksejs Saveljevs'ten geldi.

İlk maçı Fransa ile

EURO 2020'de F Grubu'nda Fransa, Portekiz ve Macaristan ile karşılaşacak Almanya, turnuvadaki ilk maçını 15 Haziran'da Fransa ile oynayacak.





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