ÖZET | Almanya - Letonya maç sonucu: 7-1
EURO 2020'ye hazırlanan turnuvanın favori ekiplerinden Almanya, özel maçta Letonya'ya adeta gol olup yağdı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Panzerler sahadan 7-1 galip ayrıldı. Mücadelede Türk asıllı Alman oyuncu İlkay da gol attı.
Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden olan Almanya, hazırlık maçında karşılaştığı Letonya'yı 7-1 gibi flaş bir skorla mağlup etmeyi başardı.
Panzerlerin gollerini, 19. dakikada Gosens, 21. dakikada İlkay Gündoğan, 27. dakikada Thomas Müller, 39. dakikada Roberts Ozols (k.k.), 45. dakikada Serge Gnabry, 50. dakikada Timo Werner ve 76. dakikada Leroy Sane kaydetti. Letonya'nın tek sayısı ise 75. dakikada Aleksejs Saveljevs'ten geldi.
İlk maçı Fransa ile
EURO 2020'de F Grubu'nda Fransa, Portekiz ve Macaristan ile karşılaşacak Almanya, turnuvadaki ilk maçını 15 Haziran'da Fransa ile oynayacak.