ÖZET | ALBA Berlin – Fenerbahçe Beko maç sonucu: 89-63

Turkish Airlines EuroLeague’de 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanındaydı. Maçın başından sonuna kadar parkede adeta hayalet gibi gezen Sarı Lacivertliler rakibine hiçbir anlamda direnemedi ve farklı mağlup oldu. 2021 sezonunun 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, Almanya’da karşı karşıya gelirken maçta sarı-lacivertli temsilcimiz, rakibine 89-63 mağlup oldu. Fenerbahçe‘de sakatlığı bulunan Alex Perez ile maç kadrosunda yer almayan Ahmet Düverioğlu ve Kenan Sipahi bu maçta forma giyemedi. Bu sonuçla, Fenerbahçe 13. maçında sekizinci mağlubiyetini alırken, ALBA Berlin ise 12. maçında beşinci kez kazandı.

Fenerbahçe’de Tarik Biberovic 13 sayı ile oynadı. Danilo Barthel, 9 sayı ve 3 ribaund ile oynadı. ALBA Berlin’de Peyton Siva 11 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile mücadele etti. Kresimir Nikic ise 10 sayı ve 5 ribaund üretti. Johannes Thiemann da 10 sayı, 4 ribaund ve 4 asist üretti.

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

1. çeyrek sonucu: 23-16

2. çeyrek sonucu: 44-27 (21-11)

3. çeyrek sonucu: 70-41 (26-14)

4. çeyrek sonucu: 89-63 (19-22)



