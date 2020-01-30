Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, deplasmanda karşılaştığı rakibini 74-70'lük skorla mağlup etti.

Son 6 maçındaki 5. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, toplamda da 22. maçında 10. kez galip geldi.

Fenerbahçe Beko’da Kostas Sloukas 16, ev sahibi ekipte de Rokas Giedraitis 14 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Karşılaşma öncesinde Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Lakers ile efsane haline gelen ve helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ile 25 Ocak’ta ABD’deki evinde hayatını kaybeden Robert Archibald için saygı duruşu yapıldı.

Öte yandan, karşılaşmayı aralarında çok sayıda Türk taraftarın da bulunduğu 12 bin 122 seyirci izledi.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Maça De Colo ve Vesely'nin iyi oyunuyla başlayan temsilcimiz, 7:16 kala 4-7 ile üstün taraftı. 6:08 kala da Derrick Williams'ın üçlüğü, skoru 6-10 yaptı. Sonrasında Giedraitis ile etkili olan ALBA Berlin, 4:37 kala 13-10'luk üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Datome, Kalinic ve Malcolm Thomas ile sayılarıyla gelen seri, yine üstünlüğü 13-17 ile temsilcimizin lehimize çevirdi. Çeyreğin son bölümünde üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe, etkisiz kalarak 9-0'lık bir seri yedi ve ilk çeyreği 22-17 geride tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 22-17

ALBA Berlin, ikinci çeyreğin başında Makai Mason'ın üçlüğü sonucunda 8:34 kala 25-17 ile farkı 8'e çıkardı. Nnoko, Giedraitis ve Eriksson ile etkili olan ALBA Berlin, 3:01 kala skoru 37-26'ya getirdi. Çeyreğin sonunda Sloukas ve Vesely ile sayılar bulsa da temsilcimiz, ilk yarıyı 41-33 ile sonlandırabildi.

İLK YARI SONUCU: 41-33

ALBA Berlin, üçüncü çeyreğin ilk bölümünde farkı korusa da temsilcimiz, sonrasında yaptığı atakla 2:21 kala skoru 51-48'e getirdi. Çeyreğin son bölümünde Mason, Cavanaugh ve Nnoko ile serbest atış çizgisinden sayılar bularak üçüncü çeyreği 56-50 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 56-50

Son çeyreğe Sloukas'ın sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 6:11 kala Yunan oyuncunun üçlüğüyle skoru 60-60'a getirdi. Kalinic ve Westermann ile sayılar bulan temsilcimiz, 3:48 kala da 63-65'lik üstünlüğü yakaladı. 1:02 kala da Westermann ile bir dış şut isabeti bulan Fenerbahçe, skoru 65-70 yapmayı başardı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, karşılaşmadan 70-74'lük skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 70-74